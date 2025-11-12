Liga de Quito derrota a Deportivo Cuenca y es semifinalista de la Copa Ecuador 2025

Liga de Quito puso su nombre entre los cuatro equipos que siguen en carrera por el título de la Copa Ecuador 2025

La noche del miércoles 12 de noviembre, Liga de Quito y Deportivo Cuenca disputaron en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el último partido de los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025.

Te invitamos a leer: Miguel Ángel Loor anuncia posibles cambios en el formato de la LigaPro 2026

Los albos toman a este torneo como la posibilidad de sumar un título en la temporada 2025 y lo demostraron con un planteamiento ofensivo con Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Michael Morales como protagonistas.

El Expreso Austral se mantenía ordenado y apelaba al contragolpe para tratar de llevar peligro al arco de Alexander Domínguez. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba en empate, un cabezazo de Estrada golpeó en la mano de Kliver Moreno y se decretó penal.

Alzugaray tomó la responsabilidad del cobro y abrió el marcador pese al esfuerzo del arquero Bryan Bustos, quien adivinó el lado del remate, pero no pudo desviarlo por la fuerza del mismo (45+4').

¡GOOOL DE LIGA DE QUITO!



Lisandro Alzugaray, de penal, puso el 1-0 de #LDU contra Deportivo Cuenca.#CopaEcuadorEnDSPORTS



Presentado por Banco Manabí, todo lo que quieres pic.twitter.com/ToDtBBofTu — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) November 13, 2025

Con el impulso de la ventaja, los universitarios siguieron controlando las acciones y sellaron la clasificación a semifinales con otro tanto de penal, esta vez por una falta de Luis Gustavino sobre Estrada.

Tras varios minutos de revisión en el VAR, Lionel Quiñónez fue el encargado de marcar el segundo gol de Liga de Quito (67'). Para el Deportivo Cuenca se complicaron más las acciones por la expulsión del zaguero Eugenio Raggio (80').

¡GOOOL DE LIGA DE QUITO!



Leonel Quiñónez, de penal, marcó el 2-0 contra Dep. Cuenca.#CopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/dXX93PSdqV — DSPORTS (@DSports) November 13, 2025

Así se jugarán las semifinales de la Copa Ecuador

Liga de Quito se enfrentará a Emelec en la Copa Ecuador 2025. KARINA DEFAS / EXPRESO

Liga de Quito fue el último equipo en clasificar a las semifinales de la Copa Ecuador 2025. Su rival en la siguiente fase del torneo será Emelec, quien dejó en el camino a Leones del Norte.

En la otra llave, Universidad Católica, que eliminó a Independiente del Valle, se medirá al sorprendente Cuenca Juniors, el único club que no es de la Serie A que sigue en carrera por el título de la competencia.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO