Javier Rabanal
El entrenador español Javier Rabanal está cerca de ganar la LigaPro con Independiente del Valle.KARINA DEFAS / EXPRESO

Solo cuatro equipos mantienen a sus entrenadores desde el inicio de la LigaPro 2025

El 80% de los clubes de la Serie A han cambiado de técnicos en la actual temporada. Técnico Universitario tuvo tres DT.

Con las recientes salidas de los entrenadores Geovanny Cumbicus, de Técnico Universitario, y Patricio Urrutia, de Delfín, ya son 14 los técnicos que han dejado los banquillos de los equipos de la Serie A de la LigaPro.

Solo Independiente del Valle (Javier Rabanal), Universidad Católica (Diego Martínez), Libertad FC (Juan Carlos León) y Deportivo Cuenca (Norberto Araujo) mantienen a los timoneles con los que iniciaron la temporada.

Kyliam Mbappe

Francia: clasificada para el Mundial de 2026 tras golear en casa a Ucrania

Técnico Universitario y Mushuc Runa son los conjuntos que más estrategas han tenido en la presente campaña, con tres cada uno.

El Rodillo actualmente cuenta con un entrenador interino para encarar la recta final del cuadrangular del descenso.

Por su parte, el Ponchito ahora tiene en sus filas a Paúl Vélez, quien fue el primer entrenador en dejar su lugar, precisamente en T. Universitario, apenas en la quinta fecha del torneo.

Luego le siguieron el colombiano Santiago Escobar (Orense) y el español Álex Pallarés (Macará) tras ocho jornadas disputadas.

Desfile de entrenadores

Y así empezaron a desfilar siete entrenadores argentinos, entre ellos Jorge Célico (Emelec); otro colombiano, José Hernández (Técnico Universitario); un uruguayo-paraguayo, Ever Hugo Almeida (Mushuc Runa); además de cuatro ecuatorianos, siendo el principal Segundo Castillo, quien salió de Barcelona.

La cosecha de malos resultados es la principal razón por la que el 80% de los equipos de la LigaPro tomaron la decisión de cambiar a los directores técnicos en lo que va de la temporada.

Tiago Nunes
El técnico brasileño de Liga de Quito, Tiago Nunes, llegó a reemplazar en el cargo al argentino Pablo Vitamina Sánchez.KARINA DEFAS / EXPRESO

