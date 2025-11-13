Expreso
Ecuador
La selección ecuatoriana de fútbol se forma previo a un partido amistoso ante México, disputado el 14 de octubre de 2025.cortesía

Ecuador vs. Canadá: sigue EN VIVO el partido amistoso en Toronto | Fecha FIFA

La Tri se mide a Canadá en su tercer examen amistoso previo al Mundial 2026

  • Redacción Expreso

La expectación aumenta de cara al duelo amistoso entre Ecuador y Canadá, programado para la noche de este jueves 13 de noviembre. El encuentro será determinante en la preparación rumbo al Mundial 2026, en el que Canadá será anfitriona, y también representa una oportunidad clave para que la Tri sume puntos en el Ranking FIFA, uno de sus objetivos inmediatos.

La selección que dirige Sebastián Beccacece llega con la necesidad de convertir buenas sensaciones en resultados positivos. En sus últimos amistosos, en octubre, Ecuador igualó 1-1 frente a Estados Unidos y México, mostrando orden pero sin lograr cerrar los partidos.

Para esta doble jornada de noviembre —que también incluirá un enfrentamiento ante Nueva Zelanda— la Tri convocó a 28 jugadores. La gran novedad es el joven delantero Jeremy Arévalo, quien aporta frescura y nuevas alternativas ofensivas en la lucha por asegurar un lugar en el Bombo 2 del sorteo mundialista.

Ecuador, Enner Valencia
Enner Valencia (d) durante un calentamiento de la selección ecuatoriana.cortesía

Canadá llega con altibajos y busca recuperar confianza

El combinado canadiense, uno de los anfitriones del próximo Mundial, llega tras una derrota 0-1 ante Australia y un empate 0-0 frente a Colombia. El equipo norteamericano quiere recuperar sensaciones y seguir fortaleciendo su estructura competitiva.

La posible alineación de Ecuador

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

Dónde ver el partido Ecuador vs. Canadá

El duelo Canadá vs Ecuador se jugará a las 19:30 (hora de Ecuador). Se podrá ver por Teleamazonas en diferido, mientras que la transmisión en vivo estará disponible en El Canal del Fútbol (PPV) y Zapping Sports (Plan Premium).

EN VIVO Ecuador vs. Canadá: partido amistoso

