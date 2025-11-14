Piero Hincapié y su polémica respuesta tras el empate de la Tri ante Canadá (Video)

El zaguero central de Ecuador respondió una incómoda pregunta luego de un nuevo empate de la selección. Esto dijo

El defensor Piero Hincapié es uno de los centrales fijos en la selección de Ecuador.

La selección de Ecuador dejó una actuación que generó más dudas que certezas en su reciente partido amistoso ante Canadá, disputado en Toronto. A pesar de jugar gran parte del encuentro con superioridad numérica tras la expulsión de un rival (al minuto 6), la Tri solo pudo firmar un decepcionante empate (0-0).

El rendimiento colectivo fue notablemente bajo, pero el joven zaguero central Piero Hincapié, quien incluso lució la banda de capitán, se mostró optimista sobre la capacidad del equipo para corregir el rumbo a meses del inicio del Mundial.

Tras el pitazo final, el defensa de Arsenal habló con la periodista de El Canal del Fútbol y analizó el resultado adverso:

"Esto es fútbol y sabes que en todas partes pasa, se dan resultados positivos y negativos, creo que tampoco estamos tan mal", expresó Hincapié.

La Tri empató sin goles ante Canadá, en su tercer partido premundialista a Norteamérica 2026. cortesía

El esmeraldeño, sin embargo, no eludió la necesidad de una reflexión profunda dentro del camerino. Enfatizó la importancia de la autocrítica para elevar el nivel antes de la cita mundialista:

“Tenemos que ser autocríticos y ver qué se puede mejorar de cara a los próximos partidos, y hacerlo de mejor manera. El grupo está bien, siempre está unido. Estamos trabajando muy fuerte a la interna y las cosas que debemos mejorar siempre la hablamos entre todos”, agregó el zaguero.

¿Cuándo y a qué hora juega Ecuador contra Nueva Zelanda?



El combinado nacional tendrá una última oportunidad en este año para demostrar una mejora sustancial. La Tricolor se medirá a Nueva Zelanda el próximo 18 de noviembre a las 20:30 (hora de Ecuador) en Nueva Jersey.

Este cotejo no solo será el cierre de la temporada 2025 para la Selección, sino que también resulta clave para sus aspiraciones de asegurar una posición ventajosa en el Bombo 2 del sorteo de la Copa del Mundo.

🚨🔥 "¿POR QUÉ DICES QUE NO SE DAN LOS RESULTADOS? ESTO ES FÚTBOL, EN TODAS PARTES PASA" ⚽️🇪🇨



🎙️ Piero Hincapié habló tras el empate de #LaTri ante #Canada sin goles



