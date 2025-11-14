¿Quién es Deinner Ordoñez?: El tercer ecuatoriano que llegará al Chelsea

El defensa central de 16 años juega en la cantera del Independiente del Valle

Deinner Ordoñez juega en las categorías juveniles de Independiente del Valle y la selección ecuatoriana.

En un traspaso totalmente inesperado, el periodista especializado en el mercado europeo, Fabrizio Romano, posteó en sus redes sociales una imagen del ecuatoriano Deinner Ordóñez (16 años), defensa central de Independiente del Valle con recorrido en las categorías juveniles de la selección de Ecuador.

El periodista italiano, quien dio la exclusiva cuando Moisés Caicedo y Piero Hincapié firmaron con Chelsea y Arsenal, respectivamente, confirmó que Ordóñez se incorporará al equipo Blue en enero de 2028, ya que no puede unirse al cuadro inglés hasta cumplir la mayoría de edad.

A sus 16 años ha integrado las selecciones sub 17 y sub 20 de Ecuador, destacando por su increíble desarrollo físico. Y es que el central esmeraldeño mide 1.88 m de altura, lo que le permite manejar un buen juego aéreo pero a la vez ser veloz para la marca y los anticipos defensivos.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Deinner Ordóñez to Chelsea, here we go! Agreement reached today for 16 year old talented defender to join #CFC project.



Independiente del Valle accepted all conditions as Chelsea anticipate 3 top European clubs.



🇪🇨 The Ecuadorian will arrive in January 2028. pic.twitter.com/NazAzPLz09 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025

Así juega el nuevo fichaje ecuatoriano del Chelsea

Deinner Eliut Ordóñez Corozo juega como defensa central, destacándose por sus rápidos quites y anticipos a los rivales.

Ha jugado en todas las categorías juveniles de la selección ecuatoriana. En la sub-15 jugó 9 partidos y anotó un gol. En la sub-17 jugó 7 partidos y anotó un gol. Mientras que en la sub-20, donde debutó el 23 de enero del 2025, a jugado 4 partidos. Recordar que fue convocado por la sub-20 para el sudamericano de la categoría este año.

También jugó la Copa Libertadores sub-20 2025 con Independiente del Valle, siendo titular en el ultimo partido de la fase de grupos ante Palmeiras, jugando los 90 minutos del encuentro.

Ha jugado Campeonato Sudamericano Sub-15, en donde consiguió la medalla de plata en el 2024. Un años después, se sumó el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2025 y el Sudamericano Sub-20 de 2025, el cual jugó con tan solo 15 años de edad.

