Jorge Ulloa: "Y llegaron de noche fue el regreso de Derbez a la TV"

Jorge Ulloa, director ecuatoriano y creador de EnchufeTV, está en Corea invitado por una marca. En medio de su viaje recibió una gran noticia: la serie Y llegaron de noche, de Eugenio Derbez, fue nominada a los premios Emmy.

La comedia, que se estrenó el 4 de octubre de 2024, competirá con Chicken Nugget (Corea del Sur), Iris (Francia) y Ludwig (Reino Unido). La gala será el 24 de noviembre en Nueva York.

Él dirigió dos capítulos (el 3 y el 6) de esta producción en la que el mexicano es productor y protagonista. Se trata de una coproducción México–Estados Unidos y está disponible en ViX y Amazon Prime Video.

Inspirada en hechos reales

Inspirada en hechos reales, la historia muestra lo que ocurría detrás de cámaras en la famosa versión en español del clásico de terror Drácula (1930). Mientras Bela Lugosi filmaba la versión en inglés durante el día, otro equipo rodaba la de idioma español en las noches, usando el mismo set, vestuario y el guion traducido.

“Contra todo pronóstico, la versión en español terminó siendo considerada por la crítica como mejor”, cuenta Ulloa.

Jorge Ulloa lo invitaron a dirigir la serie gracias a sus trabajos previos. “Durante la pandemia dirigí De Broma en Broma, con Omar Chaparro. Después dirigí y coescribí la serie P#t@s Redes Sociales para Amazon Prime Video. Estas producciones me llevaron a estar a cargo de esta historia ambientada en los años 40, cuando el cine pasaba del mudo al sonoro”, explica.

En el equipo también hay otro ecuatoriano: Alejo Chauvin, director de fotografía. “Es de Baños y fue mi director de fotografía en EnchufeTV. Ahí empezamos los dos. Este proyecto nos ha dado todo”, dice el director.

Surgió una amistad

La amistad entre Ulloa y Derbez surgió “cuando en Enchufe TV hicimos el tráiler de El Chavo, que causó mucho ruido en México. Eso hizo que Eugenio y su equipo nos voltearan a ver, e hicimos una colaboración en un sketch que parodiaba sus personajes, Juegos Macabrones. Esa primera cita nos unió como dos equipos obsesivos de la comedia. La respetamos y entendemos la rigurosidad que exige para que funcione. Desde entonces hemos trabajado juntos en varios proyectos y ahora estamos desarrollando una película con su equipo”.

La serie cierra su historia en una sola temporada de siete capítulos. “Pero quizá haya más relatos de la misma naturaleza que nos lleven a otra temporada o a una serie distinta”.





Para Eugenio Derbez, Y llegaron de noche es clave: “Es su regreso a la dirección y a la televisión. Es un proyecto con muchísimo trabajo de un equipo comprometidísimo”, sostiene Jorge Ulloa.

Derbez ya había sido nominado al Emmy (por primera vez) en dos categorías por la comedia LOL: Last One Laughing. Ganó el galardón como Mejor Presentador. Recibió la noticia mientras estaba en una cita con su dentista, en noviembre de 2020.

