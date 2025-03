Roberto Luque: “Es un pecado no tener señalizadas las vías”

EXPRESO conversó con Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas en torno a la situación de las vías estatales del país y sobre las obras que la cartera de Estado está ejecutando.

En contexto. La red vial estatal está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las principales vías de conexión entre las provincias de la Sierra y la Costa están deterioradas y destruidas, lo que genera inconvenientes para quienes transitan por ellas. Hay señaléticas que estás deterioradas o no están colocadas en las vías.

¿En qué estado se encuentra la red vial con la presencia del invierno? ¿Se ha realizado algún estudio?

No se ha realizado un estudio integral para saber cómo está la red vial estatal, pero todas las direcciones provinciales y las subsecretarías zonales tienen la obligación de, mes a mes, hacer evaluaciones para subir a un sistema integrado el estado de la red vial estatal. Vemos deficiencias enormes en la construcción y en los diseños de estructuras de drenaje, que son las que provocan que, en un invierno fuerte, ya sea por falta de mantenimiento o por subdimensionamiento de este tipo de infraestructuras, tengamos fallas; ese es el ejemplo de lo que ocurrió en la cuenca de Girón-Pasaje, donde una alcantarilla subdimensionada se desbordó y empezó a llevarse material.

Pero algo se está haciendo...

Tenemos 115 maquinarias del Ministerio, propias, que están trabajando; (también) como 150 maquinarias alquiladas para atender la emergencia vial. El problema que estamos teniendo es que hay muchos deslizamientos a cada rato; son frecuentes y bastantes. La máquina permite ir limpiando y habilitando el paso rápidamente. Hay otros casos donde el problema es un poco más grave y nos demoramos un poco más de tiempo y tenemos que hacer un contrato de emergencia para solucionar ese problema. Ese es el tema del puente, ese es el tema de la pérdida de la mesa en Chaguarpamba, en Loja, o lo que ocurrió en la cuenca Girón-Pasaje.

¿Se pudo haber prevenido?

A ver, sí. Hemos trabajado en un sistema de prevención que incluye la adquisición de puentes bailes y la instalación de estos en sitios estratégicos en donde teníamos identificado que podía haber problemas con avenidas con lluvias extraordinarias como las que estamos teniendo ahora.

Hoy estamos siendo reactivos donde no pudimos ser preventivos. Hoy no tenemos un problema presupuestario; 15 millones de dólares se ha invertido".

Hay carreteras en las que no se notan las señaléticas horizontales o unas verticales que están muy deterioradas, que ya no son reflectivas, ¿por qué no se han hecho los cambios o los mantenimientos?

En ciertos casos sí se ha hecho, el problema es el deterioro de la red vial estatal que hace que la percepción del ciudadano sea que no se ha hecho nada de eso; pero sí, tengo como prioridad, por lo menos, trabajar en señalización. Hay veces que la gente te acepta que haya ciertos daños en la vía, si es que no impide tanto el tráfico vehicular; pero, por ejemplo, en las zonas interandinas, donde tenemos neblina, es casi un pecado no tener la señalización y estamos con un plan ambicioso de invertir en todo el país en señalización.

¿Cuánto van a invertir?

Ahorita no tengo el número, pero de los rubros que tenemos normalmente en las carreteras, señalización es uno de los menos costosos por así decirlo, por eso es que le digo justamente que realmente es un pecado no tener señalizadas las vías cuando se lo puede hacer sin ningún problema.

Yo me atrevería a decir que la vía Balbanera-Pallatanga-Cumandá es la carretera más dañada de Ecuador; vamos a invertir 50 millones de dólares".



Las vías Guayaquil-Machala y la Cumandá-Pallatanga tienen puentes baileys, ¿por qué no se han reemplazado por puentes de hormigón?

El contrato de la Balbanera-Pallatanga-Cumandá sale a licitación mañana (ayer sábado), máximo el lunes; es un proceso financiado con un crédito de la CAF, del 2019 -son $ 50 millones-, que tenía unos proyectos en ejecución, cuando nosotros llegamos, y estaban impagos. Hasta solucionar esos problemas, no podíamos avanzar con la licitación.

¿Y Guayaquil-Machala?

Ahí estamos en un arbitraje. En ese arbitraje estamos trabajando con dos opciones que hoy no las quiero mencionar porque justamente se están desarrollando mientras hablamos ciertos temas y decirlo sería quizás algo que perjudique.

Otra de las vías dañadas es la Vernaza-Baba. ¿Por qué no se ha intervenido?

Ahí hicimos un convenio justamente con la Prefectura del Guayas; ellos iban a hacer los estudios que fueron recibidos esta semana, para saber las intervenciones que hay que ejecutar. Me parece que es un presupuesto de $ 17 millones y lo estamos evaluando. Ahorita con los diseños podemos priorizar ese proyecto.

CV. Ingeniero civil, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de California, Berkeley, donde obtuvo su maestría en Ingeniería y el doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental.

