Los 'chulqueros' mueven 15.000 millones de dólares en la economía local

El control del lavado de activos en Ecuador todavía es una tarea pendiente en algunos sectores. El lavado se esconde detrás del dinero que circula en la economía gris, es lo que se analizó en el foro de Prevención de Lavado de Activos, que se desarrolló en Guayaquil, en la Universidad Espíritu Santo (UEES).

El Superintendente de Bancos, Roberto Romero, indicó que hay todavía mucho camino por recorrer en los casos del lavado de activos. Actualmente el sistema de la banca ecuatoriano está bien, pero hay que cuidarlo. Según la ONU, entre 2 % y 3 % del Producto Interno Bruto mundial es dinero del lavado de activo y esto genera muchos problemas: tráfico de estupefacientes, corrupción, evasión fiscal, contrabando y robo, contrabando, asesinato, inflación, etc. E incluso hace que existan más usureros o 'chulqueros'; la empresa Equifax tiene un estudio que dice que hay 15.000 millones de dólares que se otorgan en créditos, en la economía gris. El problema es que esos agiotistas están cobrando 3.000 % de interés anual. "Más allá de la tasa, el problema es que no se brinda los accesos a través de los canales regulares, mucho de ese dinero es lavado. Hace unos años cuando las personas no pagaban el crédito les caían a golpe, ahora les meten un tiro", dijo Romero.

Sugirió poner sobre la mesa el analizar la tasa que se cobra, el problema es la falta de acceso al crédito, el porcentaje de exclusión financiera que hay, la política de tasa pueden ampliar la inclusión financiera o excluirla. "El hecho es que la política de tasa lo que ha permitido que la inclusión en el sistema financiero sea solo de 32 %, eso nos debe preocupar, esto no permita que exista más oportunidades, por eso digo que el problema es el acceso", señaló Romero.

Agregó que los créditos de 5.000 dólares los están atendiendo los usureros. Destacó que ha denunciado a ocho negocios que están dando financiamiento, pero no están totalmente regulados.

Romero también destacó el trabajo que hace el oficial de cumplimiento, que están en los bancos, y que se aseguran de que el dinero que ingrese no sea de lavado de activos.

Por su parte Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos de Ecuador, resaltó que la banca en Ecuador usa herramientas como las que hay en América Latina y eso ha permitido que el control esté en el nivel que hay en la región. También indicó que desde el 1996 se viene trabajando en el marco legal para el control del lavado de activos.

Entre las medidas que llevan los bancos están: envío de reportes, fortalecimiento de las líneas de defensa, monitoreo transaccional, actualización permanente de información sobre el cliente y colaboración con el SRI, UAFE, FGE, Policía Nacional, entre otras.

Entre los desafíos se señalaron la coordinación institucional entre la UAFE y la Superintendencia de Bancos con el sector privado, se requieren contar con canales de comunicación y articulación permanentes.

Otro punto es identificar las nuevas tipologías, para el intercambio de información. Se requiere que la información esté más virtual que física, pero todavía se exige tener en un archivo físico la copia de cédula de una persona y fortalecer los sistemas y tecnología de los actores del sistema antilavado.

"Hay un esfuerzo permanente que hace los bancos. En el 2023 se entregaron alrededor de 4.500 reportes de operaciones sospechosas, en el primer semestre de 2024 habían 2.700, todavía no hay datos del cierre del año", destacó Rodríguez.

Sobre las actividades de la UAFE, Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, dijo que no se debe ver el trabajo aislado de un solo ente, sino de todo un sistema que trabaja contra el lavado de activos. Aunque es una institución importante, por madurez hay que ver el trabajo de todo el sistema donde está la empresa privada, SRI, Aduana, superindentencias de Bancos y de Compañías. Resaltó que no solo existe la UAFE, hay 15 inteligencias que analizan e investigan.

Hay sospecha de lavado detrás de la venta de casa en efectivo

En Ecuador todavía se puede ver a una persona llevando el dinero, en efectivo, que debe pagar por la compra de una casa y esto sin que esos dólares hubieran pasado por el sistema financiero. Allí es muy complejo saber el origen de esos billetes. ¿Será una forma de lavar las ganancias de la venta de drogas? Es muy complejo saberlo, porque uno de los sectores que tiene herramientas y tecnología para saber la trazabilidad de esos dólares son los bancos, "no se puede decir lo mismo del resto de los sectores, por ejemplo de los patios de carros o de la construcción", indicó Diana Guerrero, experta en normativa sobre lavado de activos.

Guerrero destacó que en Manta y Portoviejo por ejemplo es donde se estima que un 70 % de las casas se compran y se venden se hacen con dinero en la mano.

Foro El evento fue organizado por la Universidad Espíritu Santo, Asobanca y la Superintendencia de Bancos.

Dentro del foro, Alberto Dahik, como director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la UEES y exvicepresidente de Ecuador, indicó que el lavado de activo tiene muchas aristas. En primer lugar se necesitan recursos. En segundo lugar un mecanismo de protección para las personas que toman el riesgo desde la labor de investigación, de quienes recogen información para que se formulen cargos, hasta quienes formulan los cargos, y los jueces que deciden. En esto también hay que encontrar soluciones prácticas y concretas. "Finalmente hay un tema de voluntad política. Estos temas son los que hay que resolver, porque instrumentos legales ya existen y el problema está en la aplicación", indicó Dahik.

En cuanto a los recursos, hay dos instituciones: Superintendencia de Bancos y de Compañías que entre las dos generan 340 millones de dólares, ¿y cuánto le da el presupuesto a esas dos entidades? "Son 14 millones de dólares para la Superintendencia de Bancos, que no tiene dinero para comprar computadores y 21 millones de dólares para la Superintendencia de Compañía, que no puede arreglar ni acondicionador de aire que está dañado", destacó Dahik.

