Proyectos multipropósito: El deterioro de las barreras contra las inundaciones

La época invernal en Ecuador se había caracterizado por inundar, por largos períodos de tiempo, las zonas agrícolas de la costa ecuatoriana. Ante esto, a partir de 2010, Ecuador empezó la construcción de varios proyectos multipropósito para controlar las inundaciones, ya que estas también causaban destrucción en las infraestructuras educativas, de salud, sanitarias de agua y alcantarillado, residenciales; asimismo, afectaciones al sector industrial, comercial, turístico, productivo agrícola y acuícola; además de daños viales.

En los años 1982 y 1983, el país enfrentó consecuencias devastadoras por el fenómeno de El Niño. En esa época, las pérdidas económicas ascendieron a $640 millones. Más adelante, entre 1997 y 1998, este evento climático causó un perjuicio de alrededor de $2,900 millones de dólares; también murieron cientos de personas.

El proyecto Multipropósito Baba fue la primera obra inaugurada en 2013; en esto, el Estado invirtió aproximadamente $542 millones. Luego, el Proyecto Control de Inundaciones Bulubulu con su derivadora Las Maravillas; siguieron: el Multipropósito Chone, el trasvase Chongón-San Vicente; el Control de Inundaciones Cañar y Naranjal, y el Proyecto Trasvase Daule-Vinces. En estas infraestructuras, la inversión ascendió a $2,300 millones. Luego, les siguieron más proyectos considerados también como emblemáticos. Sin embargo, ¿cómo se encuentran estos?

EXPRESO visitó tres derivadoras que están ubicadas en la provincia de Guayas: Cañar, Las Maravillas y Manuel de J. Calle, y constató los problemas que estas presentan.

¿Qué problemas presenta la derivadora Cañar?

Llegar a la derivadora Cañar no es fácil. A lo largo de la carretera Puerto Inca -La Troncal no se visualiza ningún letrero que indique que hay que desviarse por un sendero a la altura del kilómetro 11. En la entrada de esta obra, como en las otras, no hay personal de seguridad. En las inmediaciones, el monte ha crecido.

El jueves 27 de febrero, de las 10 compuertas, solo una estaba abierta; la mayor parte del agua de los ríos Cañar y Patul se iba por el baipás, ya que había alcanzado la altura del dique de protección. No obstante, para los funcionarios de esta derivadora, la preocupación radica en la cantidad de sedimentos que se acumulan; estos, que ya tenían vegetación, habían llegado a dos metros de alto y estaban muy cerca del vertedero. Si llegase a pasar, se estrecharía y se taparía el canal del baipás.

Según un funcionario que labora en esta derivadora, desde agosto hasta diciembre del año pasado, en ese sitio se hizo el mantenimiento y dragado de los sedimentos. Sin embargo, dos meses después, nuevamente tiene presencia de sedimentos.

Azolvado. Los sedimentos que están en la unión del río Cañar y Patul preocupan a los trabajadores porque temen a que estos avancen hasta el dique del baipás y luego estrechen el embalse. Freddy Rodríguez

Para los moradores de este sector, la derivadora ha impedido que los sectores aledaños se inunden, indica Antonio Ordóñez; aunque comenta que, debido a gran cantidad de lluvia de febrero, la parroquia Pancho Negro sí se inunda por tres o cuatro días. Al igual que en Puerto Inca, indicó un morador que no quiso identificarse.

Ante esto, el funcionario comentó que el problema tiene que ver con que a la altura donde se unen los ríos Norcay, Piedra y Cañar (este último del que viene de la derivadora) “no hay un dique”, debido a que “el proyecto está inconcluso y eso afecta a la gente que está abajo”. Añadió que el río Norcay ha crecido, pero para no agudizar la situación, solo una de las 10 compuertas de esta derivadora la tenían abierta a unos 20 centímetros, para que el agua de los ríos Cañar y Patul no les afecte; las otras estaban cerradas. Pero esta “construcción adicional”, indica la Empresa Pública del Agua (EPA), debe ser ejecutada por los gobiernos provinciales.

La semana pasada, comenta, el agua llegó hasta los cinco metros de altura en el sector de Puerto Inca, por lo que tuvieron que “secar el río”, es decir, cerrar todas las compuertas hasta aproximadamente el mediodía. Esto también es sancionado por el Ministerio de Ambiente, ya que las especies pueden morir. Luego abrieron una compuerta a unos 10 centímetros para que haya un caudal ecológico. La altura máxima de los afluentes debería llegar a los 3.5 metros para que los poblados no tengan afectaciones, subraya.

Peligro. En este sitio, donde está ubicada la derivadora Cañar, dos bandas de delincuencia organizada se disputan por el lindero. Freddy Rodríguez

Adicional a ello, quienes laboran en este sitio temen por su seguridad. Expresaron que, en ese punto, dos bandas de delincuencia organizada (Los Lobos y Los Choneros) se pelean por el lindero. Personal de policía, en la mañana y en la tarde, por unos momentos, pasan por la zona, denuncian. La semana pasada, en el sector Zhucay, a unos cinco minutos del lugar, asesinaron a Darwin Sinmaleza, capitán de la Policía.

¿Cómo se encuentra la derivadora Las Maravillas?

A media hora de este lugar está la derivadora Las Maravillas, ubicada en la vía Las Maravillas - El Piedrero, en la Troncal. Allí, no hay ningún funcionario, solo un guardia de seguridad privada, quien lo llamó por teléfono e indicó que cualquier información nos darían en la EPA que está en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Allí, el sedimento ha formado grandes montículos a lo largo del río Bulubulu. Las planicies sobre este cuerpo de agua son visibles porque el nivel del río está bajo; no obstante, al fondo se observan maquinarias de empresas privadas sacando la arena. Sobre estos sedimentos aún no crece vegetación como en la derivadora Cañar.

Sedimentos. Debido a que el río Bulubulu está bajo, se pueden observar las largas y anchas planicies de sedimentos; la empresa privada aprovecha y saca la arena. Freddy Rodríguez

Entre los recintos que están afectados están: 15 de Noviembre, Cascajal del Río, Las Jaguas, Florenciana, Jaguito, Reina del Cisne, Km. 14 y Tierra del Campesino”. Elías Arias Delegado del COE de Naranjal

Como el nivel del agua es bajo, el afluente pasa directamente por las tres compuertas radiales de la derivadora, por lo que este no pasa por el vertedero del baipás. A pesar de eso, el embalse del baipás está lleno de sedimento y de vegetación; además de que se ha estrechado.

Por su parte, la Empresa Pública del Agua comenta que a estas dos derivadoras, en 2024, se hizo un proceso de desazolve por lo que “no es necesario otra intervención en corto plazo”. E indicaron que, en la derivadora Las Maravillas, este trabajo tuvo un costo de $413,000 y en la de Cañar, $2’217,775.99.

Sobre el embalse de la derivadora Las Maravillas, la entidad explica que, durante la etapa invernal, las crecientes suelen limpiar y sedimentar el ingreso del embalse; sin embargo, “no afecta la operatividad del sistema, ni le resta capacidad”.

Información. No se puede acceder a la información de procesos de contratación pública ni a los planes y proyectos, desde transparencia, en el portal Web de EPA.

Daños. Los brazos que deberían estar articuladas al eje de apoyo de las compuertas, de ambos lados, no están, por lo que no esta no funciona. Freddy Rodríguez

¿En qué estado se encuentra la Derivadora Manuel de J. Calle?

Más adelante, por la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo se llega a la Derivadora Manuel de J. Calle. El camino para llegar es rústico, tiene muchos desniveles y baches, en los cuales se ha empozado el agua. Esta obra fue construida en 1993 y actualmente, su infraestructura está dañada y en mal estado a diferencia de las otras.

Un operador duerme en una hamaca, mientras el equipo de EXPRESO recorre la obra. Una de las tres compuertas radiales está cerrada, debido a que el brazo que deberían estar articuladas al eje de apoyo, de ambos lados, no están.

Sobre esto, la EPA menciona que están en ejecución un contrato de mantenimiento de la compuerta y los cilindros oleohidráulicos, a un costo de $6,648.88; así también una compuerta de la derivadora Las Maravillas, por un valor de $33,706.74. Además, informa que estas “se encuentran posicionadas (en apertura) de tal manera, que no afecten la operatividad del sistema y funcionan a su máxima capacidad de diseño”, pero EXPRESO vio que el agua no corre a través de una compuerta de la derivadora Manuel de J. Calle y tiene arena con restos de vegetación.

Deterioro. La estructura y los tubos de la derivadora Manuel de J Calle está oxidada y dañada en varios tramos; así también las barandas del puente. Freddy Rodríguez

Aquí ya no se inunda como antes, cuando el agua se desbordaba a la carretera. Ahora sube el agua y luego baja enseguida”. Antonio Ordóñez Morador

Además, del lado del agua del río Bulubulu que entra a la derivadora se observan sedimentos a los costados; pero mucha basura se acumula en los pilares de dos compuertas. Al otro lado, a la salida del agua de las compuertas, se observa cómo mucha de esta basura se ha quedado atrapada en los pilares. Al lado derecho también se aprecia una escalera de hormigón caída, entre la maleza.

Por otro lado, todas las tuberías están oxidadas y en los extremos que dan con la caseta, algunas están rotas. La infraestructura de la caseta está dañada, resquebrajada y con moho. Además, la estructura metálica que está sobre las compuertas está por desprenderse una barra.

En cambio, segmentos de las barandas del puente que está sobre el baipás no están; hay una cinta amarilla que dice peligro, pero caída. Al otro lado del puente, igual. Según la EPA, debido al colapso del puente La Cadena, el mismo que ha servido de tránsito de vehículos pesados y como no hay suficiente radio de giro, estos han dañado las barandas.

Infraestructura. Las barandas del puente de la Derivadora Manuel de J Calle están destruidas; en este sitio falta mantenimiento. Freddy Rodríguez

¿Qué afectaciones ha sufrido el cantón Naranjal?

Por otra parte, el cantón Naranjal está solicitando que este sea declarado en emergencia porque el 40 % de este está inundado, manifestó Elías Arias, delegado del COE cantonal. Este represamiento de agua se da en la parroquia Taura, en 14 recintos en los cuales hay camaroneras.

Arias expone que, aunque las derivadoras Cañar, Naranjal y las que controlan el río Bulubulu, han permitido que no haya inundaciones en el cantón, las camaroneras han realizado taponamiento de canales de drenaje y desfogue, por lo que las aguas no van al río. Antes, la parroquia se dedicaba al cultivo de arroz, pero muchas de ella vendieron sus terrenos y ahora son camaroneras.

