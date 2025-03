Las vías estatales, una amenaza latente

Socavón. La vía Balnanera-Pallatanga-Cumandá tiene grandes daños en la calzada; sin embargo, no hay señalización del peligro.

Transitar por las carreteras estatales del país es una odisea. Marearse no es una opción es un hecho. La ciudadanía siente un abandono por parte del Estado, ya que señalan que muchas de estas vías ya tienen tiempo dañadas.

La problemática empieza a la entrada de Salitre, cantón de Guayas, a la altura del término de la vía a Salitre y el comienzo de la avenida 27 de noviembre. A los lados de esta calzada el agua se empoza y hay lodo.

Al entrar al centro, las calles están anegadas. Segundo Campaña tiene un local allí y comenta que el cantón siempre se inunda, lo que hace que “la economía baje” porque la gente no sale. A su criterio, Salitre debe ser tomada en cuenta por el Gobierno central porque esta conecta a Guayas con Los Ríos y las provincias de la Sierra y soporta un alto tráfico vehicular.

¿Qué otros problemas hay por el sector?

Unos kilómetros más adelante, en la vía Baba-General Vernaza, se agudizan los problemas. Arturo Coello es transportista de carga pesada, para él transitar por esta vía es un peligro; señala que “hace más de dos años no han podido arreglar esta vía”. Cuenta que los grandes baches ya han causado daños: a un auto se le reventó una llanta y se le desbarató el aro.

Daños. El deterioro del pavimento de la vía Baba-General Vernaza hace que los conductores invadan los carriles. Christian Vinueza

Raquel Villamar narra que esta semana, debido a los baches, a un camión se le salió la llanta, perdió el control y se estrelló en un comedor que está al costado de la carretera. La dueña del local tuvo miedo porque su hija estaba afuera y casi la llanta le cayó a la menor.

Más adelante, la misma vía empeora, hay grandes huecos y han convertido la carretera como si fuera un camino de montículos. Angela Muñoz dice que ha sido víctima de la delincuencia porque ha ido a muy baja velocidad, ya que a lo largo y ancho de ese tramo de la carretera hay grandes baches; algunas veces se ha caído de su moto.

Hasta este sector, las señaléticas horizontales no se visualizan. Las tachas tampoco ni las bermas. Más adelante, en otros sectores las marcas están desgastadas. En la Sierra, las grandes señaléticas verticales que indican a qué distancia están los cantones aledaños están oxidados. Los guardarraíles en las pendientes escasean y las que hay no tienen reflectores trapezoidales o están grises.

¿Qué problemas viales afronta la Sierra ecuatoriana?

Al llegar a San Miguel, cantón de la provincia de Bolívar, los socavones empiezan a aparecer. La maleza cubre las señaléticas verticales, varias ya no son reflectivas; algunas están bajo la calzada por algún deslizamiento de tierra, otras están caídas. Más adelante, en la vía Cumandá-Pallatanga, Carlos Loza conduce un vehículo pesado; él tiene que ir lento porque la vía es “un desastre; está totalmente acabada”. Se queja porque si antes se hacía 35 minutos en cruzar la vía, ahora debe hacerlo en una hora. Allí también hay un socavón y los vehículos deben turnarse para pasar.

Siguiendo la ruta, en la vía de ingreso a Pallatanga, como tampoco hay señalética horizontal, la gente ha colocado montículos de tierra y de piedra como marcas que dividan los carriles.

Conducir en la noche por la vía Cumandá-Pallatanga es peligro porque los tramos son inestables y no hay quién guie el tránsito.

Carlos Loza Conductor de vehículo pesado

¿Qué opinan sobre esta crisis las autoridades de las Prefecturas afectadas y exautoridades del ramo?

Hermel Tayupanda, prefecto de Chimborazo, expone que esta vía es importante porque la gente lleva sus productos desde esta provincia, como de Tungurahua, hacia la Costa y al Oriente y estos daños han representado pérdidas económicas. Además, que personas y vehículos han sufrido accidentes.

Ante esto, Ricardo Paula, exviceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), expone que de lo que ha podido constatar, en las últimas fechas, hay un deterioro muy acentuado por la falta de asistencia en los tramos viales que son conexiones de la Costa-Sierra. Esto, a pesar de que, en 2021, señala, la vía Balbanera-Pallatanga-Cumandá, al término del gobierno de Lenín Moreno, dejaron un modelo de gestión de mantenimiento por resultados, amparados con un crédito del Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), el cual habría estado listo para que se lo lance a concurso público; pero “hasta la fecha no sé por qué no se lo ha hecho; tampoco se lo ha continuado ni he visto nuevos procesos o planteamientos para cubrir estos requerimientos”.

Letreros. Además de los obstáculos que hay en las carreteras, las señaléticas se encuentran ocultas por la vegetación. Christian Vinueza

En este programa añade las vías E15 (Esmeraldas), El Carmen-Favio Alfaro (Manabí), Riobamba-Zhud (Chimborazo) y Zhud-Biblián (Cañar) y Baeza-Lago Agrío (Sucumbíos).

Tayupanda indicó que, este proyecto ya fue lanzado el viernes al portal de compras Públicas. “Ojalá un contratista gane y empiece a dar mantenimiento”.

Por su lado, Johnny Terán, prefecto de Los Ríos, declara que en su provincia también están dañadas y abandonadas las vías E25, Vinces-Macul; también desde Jujan hasta Buena Fe, Jujan-Babahoyo y Babahoyo-Buena Fe. Sobre esta última comenta que “les llamé la atención” porque la carretera tenía un tramo para ampliar y otros para mejorar la rodadura, pero cuando retiraron la capa de rodadura, para ampliar la vía, no rellenaron y por las lluvias, la vía se está desmoronando. “Los que están a cargo de la vía la han dejado abandonada”.

Abandono. Moradores sienten que el Estado no vela por su bienestar; varios limpian el agua empozada. Christian Vinueza

Vías sin mantenimiento

Por otro lado, la Comisión de Transito del Ecuador manifiesta que, en estas vías, la competencia es del MTOP. Además, que las vías estales de Guayas están concesionadas, que estas infraestructuras viales como la señalización gozan de un permanente mantenimiento.

Es por eso por lo que, César Rohón, exministro del ramo, indica que “todas las vías deben concesionarse y tener peaje, sino es imposible mantenerlas”, ya que el mantenimiento preventivo no se hace en las vías estatales. En las concesionadas, estas carreteras casi no se dañan o se dañan poco, ya que hay un mantenimiento preventivo que evita gastos mayores.

Red vial Ricardo Paula comenta que de los cerca de 10.000 km de vía estatal que administra el MTOP, unos 3.000 km estarían concesionados y estas están en mejor condición.

