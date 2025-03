Inés Manzano: “Es un lamento boliviano que tiene el alcalde; ya tiene que madurar”

La administración del Parque Samanes y las licencias ambientales acrecientan la pugna entre el Gobierno de Daniel Noboa y el Municipio de Guayaquil. Este viernes 14 de marzo, la ministra de Energía, Inés Manzano, visitó las instalaciones de EXPRESO para aclarar algunas dudas sobre la polémica decisión, pese a no ser la titular del Ministerio de Ambiente, pero lo fue.

P: Hablaremos de ambiente y del caso del Parque Samanes pero ¿por qué no es con la ministra (e) de esta cartera, María Cristina Recalde, y en este caso es usted?

R: A ver, todos los ministros, por el tema del COE Nacional, están desplegados en diferentes lugares. Cristina no sé si está en Cayambe y a mi me tocaba estar en Guayas y, en territorio con la viceministra de Ambiente, nos fuimos a Samanes.

P: El Municipio de Guayaquil convocó a una rueda de prensa en la que señalaba que ustedes no tienen los recursos para la administración.

R: ¿Y ellos cómo saben? Seguramente él ve su bolita mágica todas las noches. El decreto ejecutivo decanta primero por un oficio que se le envía a la Alcaldía donde le hemos dicho que no han hecho lo que deben de hacer. Tenían que presentar un plan de manejo ambiental y lo presentan totalmente diferente cambiando zonificaciones y no respetando el principio de una área nacional de recreación. Tal vez él no controla a su gente; no tiene idea de los temas ambientales, si tuviera no se le hubiera quitado la competencias ambientales al Municipio. Debería de inteligenciarse mejor.

P: Ya que topó el tema de las licencias ambientales en Guayaquil, la Prefectura desconoce hasta cuándo tendrá la competencia y también reclama por el tema de recursos.

Como dicen está bien; ellos están preocupados porque no les han llegado los expedientes (del Municipio) y nosotros hemos solicitado varias veces que les lleguen. De hecho, hemos tenido mesas técnicas en donde se pone de acuerdo el Ministerio de Ambiente con la Prefectura y el Municipio no, entonces el Municipio es como que no quisiera trabajar; es como un lamento boliviano extendido que tiene el alcalde y él ya tiene que madurar y tiene que saber que las autoridades, como nacional de Ambiente, son autoridades que quieren la conservación y mejorar.

P: ¿Y cómo lo harán?

R: Justamente en el decreto ejecutivo nos dice que hay que movilizar temas de fondos y hablar con Finanzas, pero adicionalmente a eso, si él estuviera con ganas de tener a Samanes estuviera proponiéndonos otra cosa, pero no lo ha hecho. Él lo que hace es “me dijeron que no”, y te digo que no por “x”, “y”, “z” razón...

P: Sobre los fondos, ¿cuánto se necesita para atender entonces a Samanes?

R: Necesitamos 14 guardaparques; estamos movilizando cinco, tenemos que hablar con Economía y Finanzas y lo quisiera invitar que converse con la ministra de Ambiente encargada de que si está interesado en hacer las restauraciones, se siente.

P: Por eso, de cuánto es la cifra.

R: Ahorita no sabemos, ni él sabe. De hecho esa es una de las cosas por las cuales no se le dio paso al plan de manejo ambiental porque, por ejemplo, no había control de visitas, no había control de desechos sólidos. Una área de recreación tiene que ser excelente, bien mantenida. En el gobierno de Lasso hay un decreto ejecutivo en el cual le dan una transferencia gratuita al Parque Samanes, que se lo dieron para un objeto y tiene que cuidar que ese objeto se cumpla porque es muy probable que se le revierta la transferencia gratuita, que es una donación.

P: ¿Esta decisión puede revertirse a favor del Municipio?

R: Ellos pueden volver a presentar un plan de manejo, pero mientras eso sigo con lo mío: cuidar esa área nacional de recreación.

P: El alcalde anunció que el próximo jueves 20 va a llevar a Samanes la sesión del Concejo Cantonal. ¿Tendría algún problema?

R: Seguramente va alguno de los edificios; él no se va a sentar donde no ha cuidado... O en las gradas del estadio, canchas, obvio, puede ir.

P: ¿Ya el ministerio de Ambiente se encuentra en las áreas de cuestión?

R: Actualmente no está porque hay procesos, recién se comunicó en el oficio, él puede retomar, pero si nosotros vemos la personalidad del alcalde es de una persona que se queja. No hace cuando le decimos hazlo de esta manera que es mejor, no lo quiere hacer. Nosotros tenemos unas opciones lindas, visualizamos un corredor que no se interrumpa, haya puentes biológicos...

P: Usted este jueves 14 visitó Samanes, ¿qué encontró?

R: Abandonado, con la basura, después de pasar el área de parqueadero hay un velero botado. Eso no queremos.

P: La otra parte dice que lo recibieron abandonado y que ahora lo han mejorado.

R: ¿Ellos mejorado? No creo, no hay mejora y tenemos que hablar de aquello que estamos en la parte de discusión: el plan de manejo ambiental, es decir, las áreas donde no hay infraestructura.

P: ¿Este tema ambiental no se está tornando un tema político?

R: No es un tema político y dos es un tema de que queremos que se haga bien en Guayaquil, por ejemplo El Cajas en Cuenca, que se delegó al Municipio.

Vista de una parte de Parque Samanes. expreso

P: Como presidenta del COE Nacional, qué opinión tiene en torno a las reacciones de prefectos y alcaldes que hace poco se reunieron y solicitaban los recursos.

Eso lo maneja la Secretaría de la Administración de la Presidencia y están pagados.

P: Guayas decía que falta.

R: Le han pagado como el 40% y todavía falta una parte más, pero quiero hacer una observación, esto es la época invernal, sabía que venían, las prefecturas, que tienen competencias de acuerdo al Cootad, y al Consejo Nacional de Competencias para dragado, limpieza de ríos, canales de riesgo y drenaje y tienen que hacer limpieza, acequias; siempre me ha llamado la atención que no se vea esto con anterioridad, que no se planifica... Manabí, por ejemplo, uno ve que el prefecto tenía dos dragas, una parece que la ha usado y otra la tiene estacionada bien bonita en Bocachica, en el río Portoviejo.

