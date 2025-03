Paola Cabezas: “Luego del 13 de abril, conversaremos con ADN”

Paola Cabezas, asambleísta en funciones por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) y electa para el periodo 2025-2029, dialogó con EXPRESO sobre lo que se prevé de la futura Asamblea Nacional y de la ‘dolarización a la ecuatoriana’. Por ahora, esta tienda política está concentrada en la campaña política, las conversaciones con el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) se prevén que sean para después del 13 de abril, luego de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

RC es uno de los bloques con mayor número de escaños: 67, seguido de ADN, con 66. El poder conquistar a otros legisladores electos e incrementar su número es una de las prioridades de esta organización. La asambleísta reelecta conversó sobre lo que su tienda política anhela en el nuevo período legislativo.

- ¿Revolución Ciudadana ha conversado con otras tiendas políticas para lograr ser la mayoría en la Asamblea?

- Es prematuro porque todavía está un proceso en marcha. La gente tiene que ir el 13 de abril a tomar una decisión sobre el Ejecutivo. (Pero) Es necesario hacer acercamientos para lograr, primero, la instalación de la Asamblea; segundo, hablar de una agenda legislativa que permita no solamente llevar a cabo el plan de gobierno del candidato que gane, sino también generar gobernabilidad. Hay conversaciones con el bloque de Pachakutik.

- ¿Solo con Pachakutik han conversado?

-Entiendo que por el tema programático-ideológico hay conversaciones. Nosotros no cerramos las puertas a conversar; hay algunos independientes. Esto es parte del ejercicio que se lleva dentro de la Asamblea: el diálogo para lograr un bloque importante que permita llevar a efecto las reformas y los proyectos de ley que vayan con el plan de gobierno.

- ¿Han conversado con ADN para analizar cómo se va a conformar el Consejo de Administración Legislativa?

- Quien presida la Asamblea tiene que ser, evidentemente, quien pueda contar con el beneplácito del pueblo, (es decir) quien lidere este país desde la Presidencia de la República.

Me niego a pensar que el bloque oficialista se niegue a establecer diálogos para tener una Asamblea que fluya.

- Una vez que ya se sepan los resultados, ¿ustedes van a determinar si van a ir por la presidencia o por las vicepresidencias del Legislativo?

- Es lo que corresponde. Es más, siendo nosotros la primera minoría (sic) dentro de la Asamblea Nacional, tendríamos espacio para, seguramente, dos o tres espacios en el CAL. Son apreciaciones muy personales. No son temas que se estén discutiendo en este momento.

- Ricardo Patiño ha expresado que podrían llegar a acuerdos con ADN. ¿Cuáles serían estos? ¿Qué negociarían?

- No está descartada cualquier conversación, pero insisto: creo que esta debería ser en el marco de los resultados del 13 de abril. La Asamblea tiene que funcionar más allá de estas visiones distintas, tiene que ponerse del lado de la gente, y a eso es lo que aspiramos, que luego del 13 de abril tengamos esa apertura para una conversación diáfana y abierta con todos los sectores.

- ¿Cree que será posible llegar a acuerdos?

- No soy yo, en este momento, la que le debería decir “vamos a llegar a acuerdos con la bancada de gobierno” porque, entiéndase, la coyuntura obedece a una campaña electoral. Es evidente que, quizás en algunos temas, nosotros podamos estar un poco no conectados con la agenda de la bancada oficialista. La idea es poder saber y contar con el resto de actores políticos de la Asamblea para apoyar esa agenda de gobierno, que no vaya en desmedro de los derechos de los ecuatorianos, sino más bien para profundizar sus derechos y más inversión.

Yo soy compañera de Luisa González, la quiero presidenta. Su comentario me pareció pertinente.

- ¿En qué temas no estarían conectados?

- Lo fundamental para nosotros es el tema de saldar la deuda social, la seguridad. En lo personal, creo que son muy pocas las reformas que tendríamos que realizar, porque en este periodo hemos aprobado todo: incremento de penas, hemos revisado el COIP algunas veces, hemos aprobado las reformas pedidas por el Ejecutivo. La Asamblea no le queda debiendo al país. Quien le queda debiendo es el Ejecutivo.

- En torno a la ‘dolarización a la ecuatoriana’, ¿usted se enredó porque es un tema que no maneja, como dijo la candidata Luisa González?

- No voy a abordar ese tema. La presidenta de la República (en el escenario de que gane Luisa González) es la que va a determinar cuál es su agenda económica. Creo que es clarísimo que el país tiene una contracción económica muy grande. Más allá de la retórica y el relato mediático que se ha generado durante las últimas semanas, hay que hablar desde las certezas: fuimos gobierno más de 10 años y gobernamos con la dolarización.

Hoja de vida. Asambleísta electa para el período 2025-2029; asambleísta en funciones por el movimiento Revolución Ciudadana. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, graduada en la Universidad de Guayaquil en 2008. Magíster en Marketing Político por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, en 2017.

