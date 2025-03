"No voy a abordar ese tema": Paola Cabezas se aleja del debate sobre la dolarización

Hace varios días, en un programa de televisión, las asambleístas por el movimiento Revolución Ciudadana, Paola Cabezas y Gissela Garzón, se refirieron a la dolarización a la ecuatoriana. Esto fue rechazado por la presidenciable de esta tienda política Luisa González.

“Porque entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no. A la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros”, expresó la asambleísta. Ante esto, la candidata Luisa González manifestó que “creo que se enredaron en un tema que, obviamente, no dominan”. Además, dijo “vamos a ser claros: ellas son asambleístas, quien va a gobernar es Luisa González. Las decisiones de inicio a fin irán con mi conocimiento y aprobación. Y yo he sido clara en decir cuál es mi política de gobierno”.

¿Qué le pareció a Paola Cabezas el comentario de González?

En entrevista con EXPRESO, Cabezas aseveró que el comentario de la aspirante a Carondelet "fue pertinente". “Necesita, pues obviamente, generar certeza. Si no lo hubiera hecho, me hubiera sorprendido. Es lo correcto”, expresó la asambleísta.

Además, añadió que “no voy a abordar ese tema; la presidenta de la República es la que va a determinar cuál es su agenda económica”. También expuso que para ella “es clarísimo que el país tiene una contracción económica muy grande”; sin embargo, “más allá de la retórica y el relato mediático que se ha generado durante las últimas semanas, creo que hay que hablar desde las certezas: fuimos gobierno más de 10 años y gobernamos con la dolarización”.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, se ubicó en las tendencias del día por su afirmación en torno a la dolarización. Expertos creen que la legisladora cometió un error.



Asimismo, afirmó que la organización política generó todas las políticas necesarias -no solamente cuando esta estuvo en el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo- para profundizar el fortalecimiento de la dolarización. “Lo que tiene que quedar en los ciudadanos es eso, la certeza de las cosas que hicimos y lo otro, pues sencillamente es parte de la pirotecnia de la campaña”.

¿Qué más dijo?

Cabezas no quiso profundizar sobre este tema porque ella se encuentra en funciones en el Legislativo y teme que cualquier cosa que diga sea mal interpretada o mal utilizada por el Gobierno para “ponerme denuncias y perseguirme”. Agregó que “Soy compañera de Luisa González, la quiero presidenta. Yo no estoy en campaña”.

Por otro lado, Cabezas en la entrevista también se refirió sobre los diálogos que RC buscará tener con el movimiento Acción Democrática, si buscará la titularidad de la Asamblea, los acuerdos a los que llegarían con esta tienda política y otros temas, los cuales podrán leerlos en la publicación del sábado 29 de marzo.

