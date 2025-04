Mariana Yumbay: “El objetivo es tener una bancada propia”

Mariana Yumbay, asambleísta reelecta por el movimiento Pachakutik, conversó con EXPRESO sobre cómo ve la futura Asamblea que se posesionará en mayo y las alianzas que su organización realizaría en pro de formar parte de una bancada legislativa.

- Pachakutik firmó un acuerdo con Revolución Ciudadana (RC). ¿Este acuerdo también implica que PK se sume a la bancada correísta?

- Hacer una bancada con RC no. Eso no está previsto. No está tampoco planteado dentro de los 25 acuerdos programáticos que suscribieron, en este caso, Pachakutik y los demás partidos y movimientos de izquierda con Revolución Ciudadana.

- Es decir, este acuerdo no significa una alianza...

- No se ha hablado absolutamente nada de armar esta bancada con RC. No está previsto aquello.

- ¿Pachakutik se uniría a la bancada de ADN, en todo caso?

- Mire, el objetivo es tener una bancada propia. En ese marco, nuestros dirigentes del movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik están haciendo los diálogos correspondientes. Para eso, precisamente, ya delineamos algunos puntos importantes de la agenda legislativa, para a partir de aquello conversar con el resto.

- ¿Estarían conversando con el Partido Social Cristiano para entre ustedes dos formar una bancada?

- Desconozco aquello porque son temas que en una de las reuniones se autorizó (su tratamiento) a la dirigencia del movimiento Pachakutik. No hemos mantenido una reunión posterior a aquella. Sin embargo, ellos son los encargados.

- Esteban Torres, en una entrevista con EXPRESO, dijo que ya estaban conversando con Pachakutik. ¿Es cierto?

- Bueno, con Pachakutik están los dirigentes, están los nueve asambleístas. Es posible que hayan conversado con alguien de los demás, porque conmigo no. En ese sentido, no debe haber sido una conversación con el movimiento, porque (eso) implica que se hayan sentado a conversar con nuestro coordinador nacional, que es Guillermo Churuchumbi. Así que con nosotros no.

Estoy planteando que quienes cometan delitos graves aquí, cumplan la pena, salgan y no vuelvan al país.

- ¿Qué necesitarían de parte de las organizaciones para que ustedes decidan formar una bancada con ellos?

- Algunos asambleístas independientes, en su momento, habían manifestado la voluntad de juntarse. Si hay otros independientes que dicen ‘estamos de acuerdo con esta agenda legislativa y nos vamos a sumar’ o (si hay) algún punto que se nos quedó fuera y que también es de importancia empujar desde el Legislativo, lo podemos incorporar. Es eso lo que nos interesa, más allá del resto.

- ¿Cómo prevén que los nueve asambleístas de Pachakutik no se vayan a fragmentar, que no haya ‘camisetazos’?

- Ojalá los nueve nos mantengamos unidos, pero ya depende de la formación política, de la coherencia, del compromiso y de los principios que tiene cada uno de los asambleístas. No puedo responder por el resto. Pero en la Asamblea, si no (se) tiene firmeza, coherencia, si están desesperados, quizás, por resolver sus vidas, se venden nomás al mejor postor. Desconozco de dónde vienen algunos. Aspiro a que todos sean coherentes y responsables también con el movimiento, porque llegan gracias a Pachakutik y no a título personal.

- Entrará a una Asamblea dividida y con valoraciones bajas. ¿Cómo se la dignifica?

- Primero, que no ocurran los ‘camisetazos’. Que se acaben todas estas compras de conciencia. Lo otro, que cada asambleísta, primero, venga para trabajar. No solo asistir, registrar la asistencia y no hacer absolutamente nada. Lo otro, todos deberíamos, quizás, ponernos en los zapatos de todo el pueblo y priorizar, por ejemplo, temas como el empleo.

Yo no estoy de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana sea una función del Estado.

- ¿Cree que será posible evitar ‘fiscalizar a la carta’ teniendo solo dos bloques como las más grandes minorías?

- Sí se le ve bastante complicado. De todas formas, esperemos que no se actúe protegiendo al uno o al otro, o a determinado ministro. Nuestra tarea es eso, efectivamente: a través de la fiscalización garantizar que la administración pública cumpla con los objetivos. Desafortunadamente, en el último periodo hemos visto que tienen miedo a la fiscalización. Muchos ministros ni siquiera han comparecido. Son casos excepcionales los que lo han hecho.

- ¿Pachakutik ya prevé fiscalizar algún caso en específico?

- Quedan algunos casos pendientes. Por ejemplo, el derrame petrolero. Otro, que para nosotros es muy importante, es la fiscalización de todos los préstamos obtenidos y que ahora constituyen parte de la deuda externa. Es mucho dinero que ha llegado al país. Sin embargo, no se ha cumplido con el objetivo constitucional que dice que cualquier crédito tiene que ser utilizado para la inversión. Vemos que, en los últimos años, en la época de (Guillermo) Lasso y la de (Daniel) Noboa, no hay una obra emblemática. ¿Dónde está todo ese dinero que vino en calidad de préstamo?

- ¿Cuál es su opinión acerca de que una Constituyente?

- No estamos de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Y no porque tal vez nos va a tocar ir a la casa, porque personalmente toda la vida he trabajado, sino que nos preocupa que se termine desmantelando (el Estado), porque vemos que hay muchos intereses, en este caso del Gobierno actual, que ha terminado debilitando al sector público como en salud y la educación pública. (También) Vemos que los intereses del actual Gobierno son hacia la privatización de estos sectores (petrolero y energético) y eso acaba con la Constitución y ella garantiza que todo el manejo de los sectores estratégicos es exclusivamente del Estado.

