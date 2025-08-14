Sebastián Beccacece habla antes de Paraguay y Argentina: Esto dijo

El DT de la selección ecuatoriana repitió que el tema Darwin Guagua fue netamente "futbolístico"

El entrenador de la selección nacional pone la mirada en los duelos finales de las Eliminatorias ante Paraguay y Argentina

A falta de pocos días para enfrentar la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Campeonato del Mundo 2026, el entrenador de la selección nacional, Sebastián Beccacece, habló de los comentarios emitidos por Moisés Caicedo sobre ganar la Copa del Mundo y de otros temas de actualidad del equipo de todos.

De acuerdo con declaraciones de semanas atrás, el jugador del Chelsea de Inglaterra mencionó que “el próximo año ganaremos el Mundial si Dios lo permite”.

Ante esto, Beccacece mencionó que lo "llena de orgullo tener jugadores que sueñan alto", ya que incluso él como director técnico que no estaría detrás de la selección nacional sino creyera en ese mismo anhelo. "Nosotros queremos hacer un buen Mundial y pasar a octavos, primero”, precisó.

Al mismo tiempo Becca enfatizó que le gusta saber que cuenta con elementos que pueden competir de igual a igual con las grandes potencias, porque tiene esa mentalidad también, pero "primero la prudencia y no el éxito prematuro", porque eso les conviene para llegar a ese sueño.

Sobre el cronograma reveló que se reunirá con los jugadores el sábado o domingo previo a la fecha FIFA. "El jueves jugamos y venimos para preparar el partido ante Argentina".

Mirada al medio local

Pese a que la mayoría de los jugadores convocados militan en el fútbol extranjero, el argentino subrayó que siempre está viendo a los futbolistas del medio local.

“Hay un grupo de 10 o 12 futbolistas que vienen al mes a hacerse mediciones; siempre tenemos contacto con los jugadores del medio local, para luego decidir si pueden ser parte de la nómina”, contó el director técnico.

El caso Darwin Guagua

Sobre el polémico tema del joven delantero de Independiente del Valle Darwin Guagua, el estratega albiceleste volvió a repetir, como ya vienen siendo una constante en sus apariciones: “es una decisión que yo tomé y que tuvo que ver solo con lo futbolístico y nada más”.

El DT argentino analiza a jugadores de la LigaPro antes de realizar las convocatorias. ARCHIVO / EXPRESO

Dicho esto añadió que está muy contento con los jóvenes que tiene en cuenta y que han abierto el debate. "Tal y como en su momento fue (Pedro) Vite, (Hernán) Galíndez y otros; eso (el debate y los llamados) nutre nuestro trabajo en la selección”.

La Tricolor enfrentará a Paraguay, el 4 de septiembre, en Asunción por la jornada 17, y a Argentina, el 9 del mismo mes, en el estadio Monumental de Guayaquil, para cerrar el proceso clasificatorio.

