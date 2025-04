González plantea gestores de paz: ¿alternativa viable o riesgo para la seguridad?

Las propuestas en materia de seguridad en el país es un tema pendiente para los presidenciales; sin embargo, la candidata por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, ha expresado su interés por implementar gestores de paz en los barrios del país. No obstante, ¿es esto beneficioso para el país?

Noboa destina $72 millones para seguridad y rechaza los gestores de paz de González Leer más

Luisa González señaló que propone invertir $ 72 millones para su implementación. Además, que quienes trabajen desde los barrios como gestores de paz recibirían un salario mensual de $ 235. Ellos, de acuerdo con su propuesta, trabajarían junto con la Policía Nacional para que el sector sea seguro.

Para Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, los gestores de paz son herramientas alternativas de justicia, cuando el Estado es consciente de que no puede llegar con sus instituciones a todo el territorio nacional. El objetivo es que el conflicto no siga escalando.

Ejemplos de gestores de paz en otras naciones

Para ello, Jean Paul Pinto, consultor en temas de seguridad, señala que hay que analizar lo que han sido los gestores de paz en Colombia, ya que este país tiene experiencia en eso. Desde 2009, el vecino país emplea esta figura para obtener la paz en su territorio.

El noviembre del año pasado, el Gobierno de Gustavo Petro designó a 18 excomandantes paramilitares para que actúen como gestores de paz. Aquí, explica Pinto, la idea fue que exguerrilleros recobren la libertad para que se conviertan en gestores de paz y trabajen en temas de reconciliación y orden en el país. El objetivo de estas figuras es que expongan las rutas y la cooptación de policías y militares, con el fin de desmontar las redes criminales para pacificar el país.

Rivera agrega que, en Río de Janeiro, Brasil, también existe esa figura, pero son personas que sirven de interlocutores para reducir el conflicto en los barrios donde los grupos armados tienen su control total. El rol de ellos es dirimir los conflictos.

LE INVITAMOS A LEER: La inversión extranjera directa de Ecuador de 2024 cayó 51,15 % en relación a 2023

Lo traen a Erik Prince pensando más en la campaña que en seguridad Leer más

Gestores de paz culturales

Por su parte Fernando Bastidas, abogado de Comité Permanente de Derechos Humanos, los gestores de paz no son, un proyecto innovador dentro de alguna propuesta para combatir la criminalidad. Comenta que, en México, Colombia, claro, los gestores de paz tienen un enfoque cultural que intervienen en la comunidad. Además, asevera que en Guayaquil se ejecutó un proyecto similar que fue financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Este plan, cuenta, tuvo la finalidad de promover el tejido comunitario

Él creería que González se estaría refiriendo a que los gestores de paz serían personas que ya son referentes en la comunidad. Ellos promoverían las actividades barriales; pero, en su opinión, ellos no deberían trabajar junto a la Policía Nacional, porque lo referente a la seguridad no les competería a ellos, sino a la fuerza pública. Además, no deberían usarlos de soplones, porque los pondrían en riesgo.

Por lo que cree que el enfoque sería potenciar a estos lideres barriales que ya existen en los barrios; pero no deberían tener una remuneración. En su opinión, eso podría tergiversar el rol y malinterpretarse, creyendo que son funcionarios públicos. Sostiene que, con el dinero que pretende invertir en sueldos sea usado para transformar los barrios, mejorar las condiciones de los espacios comunitarios, crear infraestructuras, para la logística de los proyectos y capacitar a los líderes.

Bastias garantiza que, de esta forma, con un cambio cultural desde los barrios, se prevendría el reclutamiento de los niños, adolescentes y jóvenes. Esto, porque ellos tendrían espacios para distraerse y desarrollarse.

PODRÍA LEER: Este es el “nuevo” buque de guerra que llegará Ecuador: viene de Corea del Sur

Gobierno anuncia que "esta semana" llegará la ayuda de EE. UU.: ¿de qué se trata? Leer más

La candidata González debería profundizar en su iniciativa

Sin embargo, Rivera considera que la propuesta de González diferiría a lo de la ONU porque esto partiría de un reconocimiento del Estado sobre la existencia de gobernanza criminal. Aun así, esto debería ser mejor desarrollado por la candidata para que se pudiese saber en qué va a consistir esta iniciativa. “Al no tener suficiente justificación sobre en qué consiste puede llevarse a malas interpretaciones”.

EXPRESO intentó conversar con figuras del movimiento Revolución Ciudadana, como Pierina Correa, Comps Córdova, Virgilio Hernández, Gissela Garzón, Juan Pablo Molina, Rosa Belén Mayorga, Liliana Durán, Emily Vera, Marcela Aguiñaga; pero hasta el cierre de esta edición no contestaron.

Pinto manifiesta que la figura de gestores de paz para la seguridad es beneficioso porque “el país en lugar de seguir en una guerra, en una militarización, escoge ir hacia la paz, pacificar el país, reconciliar y reconstruir las cosas e ir a los territorios; es un cambio de estrategia y de actitud; es salirse por completo de ir con los mercenarios y de la mano dura”, ya que eso significaría más violencia, más muertos y operaciones ilegales.

El experto resalta que la ventaja de tener gestores de paz es que el país, en lugar de seguir en una militarización, escoge la pacificación en su territorio; lo que sería un cambio de estrategia. Además de esto, agrega que Ecuador también requiere de un plan integrado de seguridad, donde trabajen las diferentes instituciones del país, así como los gobiernos autónomos descentralizados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ