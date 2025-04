Erik Prince en Ecuador: ¿Es la llegada de mercenarios una solución para la seguridad?

Erik Prince, fundador de la controvertida contratista de seguridad anteriormente conocida como Blackwater hoy renombrada como Academi, pisó Ecuador y automáticamente se desataron las críticas, a favor y en contra.

Prince se unió a las operaciones militares y policiales en Guayaquil, una de las ciudades más violentas de Ecuador, que entre enero y marzo de 2025 ha registrado 873 homicidios.

Pero más allá de su presencia, ¿Su llegada propone una solución para la seguridad?

Para Luis Córdova Alarcón, director del Programa de Investigación Orden Conflicto y Violencia en Universidad Central del Ecuador, “inequívocamente no es la solución. Estamos viendo una puesta en escena de un show al que nos tiene acostumbrados lamentablemente el presidente Noboa, en donde pretende engañar a la opinión pública con la participación de un mercenario”.

En primer lugar, Córdova basa su criterio en el perfil de Prince. Dice que Blackwater ha sido protagonista de violaciones a los derechos humanos en varios países y que ofreció sus servicios a la oposición venezolana para resolver el fin del chavismo. “Es un multimillonario vinculado y militante al nacionalismo cristiano, que es el partido que hoy gobierna Washington con Donald Trump a la cabeza.”

Ya sobre las acciones concretas que el contratista militar pueda hacer en Ecuador, Córdova señala que habrá que esperar hasta después del 13 de abril. Su criterio es que en el futuro podría haber más violencia, ya que "La última herramienta para enfrentar un problema es la máxima violencia". Previamente están otros mecanismos como la prevención del delito, la contención y sanción. "Aquí el primer error es sobreestimar la dimensión de un supuesto enemigo armado. Se le da dimisión de un monstruo que no se lo puede vencer cuando nada se ha hecho para abordar intervenciones, por ejemplo, en Socio Vivienda o Durán, donde faltan servicios básicos”.

La capacitación en inteligencia táctica podría ser beneficiosa



Para Renato Rivera Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la solución a la violencia no es Blackwater. De hecho, el problema de la violencia en Ecuador no es solo las muertes violentas, sino el narcotráfico y otras formas de delitos que ejercen bandas organizadas transnacionales, a esto se suma la pobreza, la falta de empleo, la corrupción del sistema de justicia, la falta de rehabilitación social, los nexos de la política con la mafia, etc.

“No es una solución porque es una empresa militar privada; su formación y campo de experiencia no están relacionados a la investigación criminal. Más allá del campo operacional y consejos que pueda dar desde un ámbito militar, el impacto es marginal si el interés del Ecuador es debilitar las finanzas de los grupos y su relación con la violencia”.

Según el gobierno de Daniel Noboa, las Fuerzas Armadas y la Policía necesitan una capacitación para enfrentar las bandas organizadas. Mauricio Torres

Rivera no cree que todo sea negativo. “La ventaja es que podría dar algunos consejos y capacitaciones en inteligencia táctica, especialmente en operaciones en terreno para las Fuerzas Armadas. La desventaja es que al ser una empresa militar privada, su impacto es marginal en la lucha contra el crimen organizado, que sumado a la ausencia de transparencia sobre el proceso de contratación desde el gobierno, quizás esto respondería más a un contexto electoral que a un interés real por profesionalizar a las FFAA en el país”.

Militares y policías que respeten los derechos humanos

Hernán Moreano, docente universitario, explica que “el gobierno nacional le ha invitado a que ayude a las fuerzas del orden en capacitación y entrenamiento con el fin de detectar amenazas, vulnerabilidades de los grupos delincuenciales y reforzar la capacidad del estado”.

“No busca ser parte de las operaciones policiales o militares, sino que busca capacitar a fuerzas tácticas y entrenamiento. ¿Eso dará resultado? Las fuerzas del orden del país se enfrentan a grupos delincuenciales que se encuentran en una constante mutación. Hay bandas que se crean, otras se desintegran, en lo táctico y en la forma de delinquir están en constante cambio y migran de una ciudad a otra ciudad, por ejemplo, lo ideal es que la compañía pueda aportar en. Pero hay que tener mucho cuidado porque nuestras fuerzas del orden deben realizar cualquier operación con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.

