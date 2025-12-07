Expreso
Policía Nacional
Aprehendidos, junto a las evidencias que agrupó la Policía Nacional.CORTESÍA

Redada en Durán y Pascuales golpea estructura de extorsión y robo

Autoridades desarticularon una célula criminal y decomisaron tecnología, vehículos y armamento

La Policía Judicial ejecutó una serie de allanamientos en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) que permitieron desarticular una célula de la organización delictiva Chone Killers. El operativo dejó como resultado la aprehensión de tres personas y el decomiso de un arsenal que incluía 15 armas de fuego.

¿Qué resultados dejaron los operativos?

ras varios días de labores de inteligencia, agentes del eje preventivo e investigativo intervinieron inmuebles utilizados para el acopio de armamento. Según informó el coronel Patricio Campaña, Jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, las incursiones se realizaron entre el viernes y el sábado recientes.

Policía
Los delitos serían vinculados a secuestro, extorsión y robo.CORTESÍA

El balance oficial de la evidencia incautada incluye:

  • 15 armas de fuego con su respectiva munición.
  • 10 motocicletas retenidas para investigaciones.
  • Equipos de comunicación (un radio handy y un terminal móvil).
  • Dos cámaras de videovigilancia.

Los allanamientos abarcaron el cantón Durán y varios distritos de Guayaquil, específicamente Pascuales, Portete y Nueva Prosperina. La organización utilizaba estas locaciones no solo para esconder el arsenal, sino como base para planificar delitos contra la ciudadanía. 

Las investigaciones vinculan a los aprehendidos con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, asalto y robo. Los tres detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y mayores de edad.

Uno de los implicados registra antecedentes penales previos por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, según confirmó la autoridad policial. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.

