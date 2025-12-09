Municipio de Guayaquil impone multa de $6.580 por poda irregular en Las Garzas

La Alcaldía concluyó el proceso por la poda antitécnica de nueve ficus y dispuso una reparación ambiental en el norte

El caso Las Garzas vuelve a ser noticia. Este martes 9 de diciembre, el Municipio de Guayaquil informó que se concluyó el proceso administrativo por la intervención irregular del arbolado urbano en esa ciudadela del norte.

Según el documento oficial, la Comisaría Décima Municipal Ambiental del Guayas emitió una resolución sancionadora contra el responsable de la intervención.

La multa asciende a 14 Salarios Básicos Unificados (SBU), es decir, unos $6.580, y se suma a medidas de reparación ambiental obligatorias.

La Alcaldía detalló que, en cumplimiento del artículo 23 de la Ordenanza de Arbolado Urbano, se ordenó la compensación de diez árboles adultos por cada ejemplar afectado, lo que implica la siembra de 90 nuevos árboles en la zona.

Cabe recordar que este polémico caso se originó en agosto de 2025, tras denuncias ciudadanas que motivaron una inspección técnica de Parques EP y de la Dirección General de Ambiente.

Durante ese recorrido se verificó que nueve árboles de Ficus benjamina fueron sometidos a una poda antitécnica sin autorización municipal, una acción que afectó la estructura de los ejemplares y la fauna asociada.

¿Qué ordenó el Municipio de Guayaquil tras la poda ilegal de nueve ficus en Las Garzas?

Las autoridades señalaron que la intervención fue ordenada por el administrador de la urbanización sin el respaldo legal correspondiente. Por ello recalcaron que toda poda, tala o manejo del arbolado urbano debe realizarse de manera técnica, responsable y con autorización municipal, para evitar daños ambientales y sanciones económicas.

Notificación. Intervención antitécnica deja multa y obligación de sembrar 90 árboles. Cortesía

