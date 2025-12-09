Los 5 mejores parques de Guayaquil para correr y hacer ejercicio al aire libre

Cinco parques destacan como opciones seguras y amplias para correr y ejercitarse, incluso en medio de la ola delictiva

El parque Forestal es un sitio emblemático del sur de Guayaquil.

Aunque Guayaquil enfrenta una alta ola delictiva que afecta a distintos sectores, muchos ciudadanos siguen encontrando en sus áreas verdes espacios seguros para ejercitarse al aire libre.

A pesar de que varios parques requieren mantenimiento constante, existen otros que se han convertido en referentes para el entrenamiento, y en ellos la comunidad incluso ha participado en su conservación. Estos son los cinco mejores parques de la ciudad para correr y entrenar.

Parque Samanes: el gigante deportivo del norte

El Parque Samanes, considerado uno de los más grandes de Ecuador, encabeza la lista por su amplitud y oferta deportiva. Cuenta con ciclovías, senderos, lagunas, canchas y espacios recreativos para toda la familia, además de zonas para eventos culturales y áreas de picnic.

Este espacio es la base de la Empresa Pública Municipal de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos de Guayaquil (Parques EP).

Parque Lineal del Estero Salado

Este corredor natural ofrece rutas que bordean el estero, ideales para caminatas, trotes y ciclismo ligero. Su diseño lineal permite recorrer grandes distancias sin interrupciones, convirtiéndolo en uno de los preferidos para entrenamientos constantes.

Parque Forestal: el pulmón del sur

Con una amplia extensión, el Parque Forestal es un punto clave para quienes viven en el sur. Su variedad de áreas verdes, juegos infantiles, lagunas artificiales y senderos lo convierten en un espacio ideal para convivir, ejercitarse y disfrutar de la naturaleza. Su función como pulmón verde de la ciudad es indispensable.

Malecón 2000: ejercicio con vista al río

Aunque es conocido por su atractivo turístico, el Malecón 2000 funciona como un parque urbano perfecto para caminar, correr o hacer ejercicios funcionales. Su vista al río Guayas hace que los entrenamientos al amanecer o al atardecer sean especialmente agradables.

El Malecón 2000, además, cumplió 25 años consagrándose como el lugar turístico más visitado de Guayaquil. Hasta este espacio, que cuenta con 2,5 kilómetros, llega un promedio de 1,8 millones de visitas al mes.

También es el sitio que le devolvió a Guayaquil su relación con el río Guayas y se lo recuerda como el precursor de la regeneración urbana del centro.

Parque Lineal Kennedy Norte

Conectando Urdesa Norte con Kennedy Norte, este espacio destaca por su amplia flora, fauna y rutas para caminar o trotar, lo que lo vuelve uno de los favoritos de los residentes. Su recorrido extenso permite entrenar sin interrupciones y en un ambiente natural.

