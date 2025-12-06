Guayaquil: ciudadano es bajado de la Metrovía y golpeado tras un intento de robo

Un video muestra a un hombre siendo bajado y agredido por pasajeros en una unidad de Metrobastión, cerca del Malecón 2000

Un video viralizado en redes sociales registró el momento en que un hombre es bajado de una unidad de la Metrovía, del troncal Metrobastión, y luego golpeado por varios ciudadanos en plena avenida Malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 5 de diciembre, según confirmó a EXPRESO personal de Comunicación de Segura EP, entidad a cargo de los agentes de control metropolitano.

En las imágenes difundidas se observa que el individuo es obligado a descender de la unidad mientras varias personas lo golpean con puños y patadas. Otros ciudadanos registran la escena con sus teléfonos e incluso sostienen objetos.

Otro de los videos, grabado desde un balcón frente al Malecón 2000, muestra que la unidad pertenece a Metrobastión, una de las troncales del sistema. La versión que circuló en redes sociales apunta a que el sujeto habría intentado robar a los pasajeros, lo que generó la reacción violenta del grupo.

Video de intento de robo en la Metrovía: pasajeros bajan y golpean a presunto ladrón

Desde Segura EP, una fuente indicó que “el reporte ingresó en horas de la tarde y los agentes acudieron al punto”. Confirmó también que “la ciudadanía lo agredió”.

Por su parte, la ATM, administradora del sistema de la Metrovía, señaló a esta redacción que, conforme a su protocolo de seguridad, se notificó a la Policía Nacional, aunque —según su versión— los uniformados no llegaron al sitio.

La entidad precisó: “Se informó a la Policía Nacional (la cual nunca llegó), pero tuvimos el apoyo de Segura EP y ATM para desembarcar a los presuntos antisociales y controlar el incidente”, aseguró la institución.

