Yúnez: "La ciudadanía no puede ser rehén de operativos descoordinados" tras caos vial

Yúnez señaló que el operativo “careció de sustento técnico” y derivó en una congestión “innecesaria y gravísima”

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, expresó su inconformidad por el operativo ejecutado este 6 de diciembre.

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, expresó su inconformidad por el operativo ejecutado este 6 de diciembre por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el cual provocó un fuerte embotellamiento en varios sectores del cantón. Según indicó, la intervención se realizó sin coordinación previa con el Municipio y generó malestar entre los habitantes, especialmente en un mes de alta afluencia vehicular.

(Te invitamos a leer: Guayas y sus rutas pendientes: la visión de un especialista)

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Yúnez señaló que el operativo “careció de sustento técnico” y derivó en una congestión “innecesaria y gravísima” que afectó a miles de familias. “Lo más preocupante es que sucede justo en diciembre, el mes de mayor afluencia vehicular por compras y actividades propias de la temporada”, afirmó.

Reclamos por falta de coordinación

El alcalde enfatizó que este tipo de decisiones no pueden ejecutarse sin planificación ni sin informar al gobierno cantonal. “La ciudadanía no puede ser rehén de operativos descoordinados”, sostuvo, y recordó que el Municipio cuenta con un Centro de Monitoreo que podría haberse utilizado para anticipar los efectos del operativo.

Yánez reiteró que la administración municipal está dispuesta a colaborar con las autoridades de tránsito, siempre que las decisiones se basen en evidencia y en criterios técnicos. “Aquí existe un gobierno cantonal que vela por el orden, la movilidad y la seguridad de la ciudad”, declaró.

EXPRESO se comunicó con el director de la Comisión de Tránsito de Samborondón, Owen Roldán, quien indicó que los resultados de los operativos serían entregados por el Departamento de Operaciones.

Vecinos denuncian caos total en Samborondón. Álex Lima

Antecedentes de reclamos

El alcalde también mencionó episodios previos en los que —según dijo— la CTE no actuó con la celeridad requerida. Citó como ejemplo la fiesta de Halloween de este año, cuando la entidad habría llegado “una hora tarde” a atender una emergencia de tránsito. Personal de la Policía Municipal, aseguró, tuvo que desplazarse hasta el sitio donde estaban los agentes para pedir su intervención.

(Sigue leyendo: Operativo Jamaica: 60 allanamientos contra bandas en Guayaquil, Durán y Samborondón)

Avenida Samborondón: alcalde Yúnez niega paralización y asegura avances Leer más

Competencias sin resolver

Yánez añadió que el Municipio de Samborondón ha cumplido con todos los requisitos para asumir formalmente las competencias de tránsito, pero continúa a la espera de una resolución del Consejo Nacional de Competencias (CNC) y de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), encargadas de procesar el traspaso.

“Hemos enviado toda la documentación necesaria. Estamos listos, cumplimos todos los requisitos, pero no nos dan la competencia. Hay que resolver con lo que se tiene y no es que tiramos toda la responsabilidad a la CTE”, afirmó.

Estamos en completo desacuerdo con la forma en la que procedió la CTE.



El operativo ejecutado en Samborondón no solo parece carecer de sustento técnico, sino que además provocó un embotellamiento innecesario y gravísimo en toda la ciudad.



Y lo más preocupante: sucede justo en… — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) December 6, 2025

Mientras el trámite sigue pendiente, el alcalde insistió en que cualquier intervención de tránsito dentro del cantón debe ser coordinada con el Municipio para evitar afectaciones como las registradas este lunes. “Ponemos a disposición de las autoridades el Centro de Monitoreo de Samborondón para que tomen decisiones informadas y basadas en evidencia”, concluyó.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ