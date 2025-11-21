Avenida Samborondón: alcalde Yúnez niega paralización y asegura avances

El alcalde asegura que la intervención sigue activa y pidió no caer en desinformación

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, respondió a las críticas ciudadanas sobre los trabajos en la avenida Samborondón, una intervención que ha generado tráfico, malestar y cientos de comentarios en redes sociales.

En su cuenta de X, el funcionario negó que la obra esté detenida y aseguró que avanza según lo planificado. “La obra no está paralizada, ha avanzado de forma continua de acuerdo al cronograma. No se dejen llevar por la desinformación de turno”, publicó junto a fotografías y un video de trabajos ejecutados durante la noche.

Juan José Yúnez aclara avances y niega paralización en Samborondón

El alcalde insistió en que los equipos municipales mantienen jornadas extendidas. “Mientras muchos descansan, nuestros equipos afinan los últimos detalles. Aquí seguimos y no vamos a parar de trabajar con avances concretos, no con rumores al aire”, señaló.

Seguimos trabajando en la intervención de la Av. Samborondón. La obra no está paralizada, de hecho ha avanzado de forma continua de acuerdo al cronograma. No se dejen llevar por la desinformación de turno.



— Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) November 18, 2025

Las reacciones en redes sociales se han multiplicado en las últimas semanas debido a la lentitud en el tránsito, especialmente en horas pico. Algunos conductores esperan que estos se realicen de una forma ágil, otros piden prudencia.

Fiscalizador detalla dos etapas en la avenida Samborondón

En un video reciente publicado por la Municipalidad de Samborondón, el fiscalizador de la obra, Juan Carlos Córdova, explicó que la intervención se desarrolla en dos fases principales.

“Desde el puente nuevo de la avenida Samborondón hacia el km 10,5 falta por densificarse; y desde el puente nuevo hacia el km 0, en La Puntilla, ya está densificado y se pudo establecer un diseño de vía”, indicó.

El funcionario añadió que la obra cuenta con una garantía de 10 años.

"Sabemos que los trabajos pueden generar incomodidades temporales, por eso agradecemos su paciencia y comprensión. Con el compromiso de todos, Samborondón avanza hacia un mejor futuro", precisó el Cabildo en Facebook en torno a la vía.

