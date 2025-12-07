Expreso
Tráfico en Samborondón
Referencial. Imagen de archivo de la avenida Samborondón.ALEX LIMA

Samborondón: Gobernación admite congestión por operativos y promete ajustes

La Gobernación reconoció que los operativos de la CTE causaron congestión en y anunció que ajustará los procedimientos 

Las reacciones por el caos vehicular en la avenida Samborondón no se detienen. Esta vez, la Gobernación del Guayas emitió un comunicado en el que reconoció que los recientes operativos ejecutados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) generaron una fuerte congestión durante el retorno a casa

Según la entidad, “cada minuto de espera tuvo su propósito: cerrarle el paso a la delincuencia”, aunque admitió que entiende la molestia de los conductores

También señaló que la acción fue coordinada con el Ministerio de Gobierno y que se están “recalibrando los aspectos técnicos de la estrategia” para mejorar los tiempos de respuesta.

La Gobernación adelantó que estos controles continuarán, pero aseguró que serán “más ágiles para minimizar el impacto en el tráfico”. Además, agradeció a la ciudadanía “por la paciencia y por ser parte de la solución”.

Alcalde de Samborondón reacciona

El sábado 6 de diciembre, el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, expresó su inconformidad con el operativo, que, argumentó, se ejecutó sin coordinación previa con el Municipio. 

Yúnez afirmó que el operativo “careció de sustento técnico” y provocó una congestión “innecesaria y gravísima” que afectó a miles de familias, especialmente en un mes de alta afluencia vehicular debido a compras y actividades de temporada. 

"La ciudadanía no puede ser rehén de operativos descoordinados", manifestó el alcalde.

