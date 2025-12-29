¿Qué impacto tendría la liberación de Srdan en la lucha contra el crimen organizado?

Srdan fue condenado inicialmente por narcotráfico en 2015 y acumuló múltiples investigaciones por lavado de activos

La investigación reveló que entre 2021 y 2023 Jezdimir Srdan y su esposa recibieron desde Alemania más de 1,3 millones de dólares.

La sentencia oral emitida contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan podría quedar sin efecto, debido a que el tribunal que lo condenó a 10 años de prisión por lavado de activos se desintegró, situación que pone en riesgo la validez del fallo.

(Te puede interesar: La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal)

Srdan fue condenado inicialmente por narcotráfico en 2015 y acumuló múltiples investigaciones por lavado de activos y movimientos de dinero ilícito provenientes de Europa. Según reportes oficiales, recibió más de $4,3 millones desde empresas ubicadas en Eslovaquia y Croacia entre 2020 y 2023, recursos que fueron invertidos en bienes inmuebles, camaroneras y propiedades en Guayaquil, Santa Elena y Cuenca para dar apariencia de legalidad al dinero del tráfico de drogas.

Según Daniel Pontón, estos casos pueden debilitar procesos en curso si no están acompañados de mecanismos sólidos de seguimiento, cooperación internacional y control financiero. “La liberación de un actor relevante dentro de una estructura criminal puede generar un reacomodo interno de las organizaciones y afectar operaciones que aún están en fase de investigación”.

Agentes allanan propiedad vinculada a la red de lavado liderada por el narco serbio Jezdimir Srdan Cortesía

Pruebas y evidencias descartadas

Desde el ámbito jurídico, el penalista Julio César Cueva señala que una liberación, sea por vencimiento de plazos, medidas sustitutivas o decisiones judiciales, no implica necesariamente el cierre de un proceso. Sin embargo, reconocen que sí puede dificultar la obtención de pruebas, el testimonio de testigos y la desarticulación de estructuras criminales si no existen medidas cautelares efectivas.

(Sigue leyendo: Juez Carlos Serrano: “Las mafias dentro intentaron 'llegarme'”)

Mario Godoy niega responsabilidad sobre el retiro de seguridad del juez Serrano Leer más

“Una medida de libertad no implica impunidad, pero sí obliga a la Fiscalía a reforzar el control del proceso para evitar riesgos de fuga u obstrucción de la justicia”.

Mientras que, Gabriel Miranda, experto en crimen organizado, subraya que figuras como Srdan suelen cumplir roles estratégicos en redes ilícitas, particularmente en delitos de alcance internacional como lavado de activos, tráfico de drogas o logística criminal.

En ese sentido, advierten que su liberación podría ser interpretada por organizaciones criminales como una señal de debilidad institucional, afectando la percepción de riesgo frente a la acción del Estado. "Cuando un eslabón clave recupera la libertad, las organizaciones criminales pueden interpretar que existe margen para seguir operando".

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ