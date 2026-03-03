Expreso
ataque armado en Guayaquil
Agentes policiales acudieron al sitio donde se reportó el asesinato del jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.Cortesía

Asesinan a jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil

Ataque armado contra funcionario del IESS en la cooperativa Justicia y Libertad deja un fallecido y conmoción

La violencia criminal no da tregua en Guayaquil. La mañana de este martes 3 de marzo, el sicariato alcanzó a la administración pública con el asesinato de Carlos Maruri Torres, jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS. 

El ataque ocurrió aproximadamente a las 08:25 en la cooperativa Justicia y Libertad, en el sur de la urbe, justo cuando la víctima se disponía a iniciar su jornada laboral.

Emboscada mortal en la puerta de casa

Maruri, de 45 años, fue interceptado mientras se encontraba al interior de su vehículo blanco de placas GTI-9925. Según los primeros reportes policiales, los atacantes actuaron con total planificación: testigos observaron un auto sospechoso y dos motocicletas estacionadas a pocos metros de la vivienda del funcionario. 

De los vehículos descendieron sujetos armados que abrieron fuego de forma directa, según testigos, dejando el cuerpo de la víctima inerte en el asiento del conductor antes de huir con rumbo desconocido.

Conmoción y rastro de proyectiles

El estruendo de las detonaciones alertó a los familiares, quienes al salir de la vivienda se encontraron con la trágica escena. Agentes de Criminalística fijaron varios indicios balísticos en el sitio para iniciar las pericias de rigor. 

Mientras el hospital del IESS se declara en luto, las unidades especializadas de la Policía rastrean las cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta de escape de los gatilleros y determinar si el móvil del crimen está ligado a las funciones que Maruri desempeñaba en la casa de salud.

