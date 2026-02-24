¿Quién era Viviana Cerón Yunga? La mujer asesinada a tiros en Machala

El ataque sería una represalia por presuntas extorsiones. La Policía capturó a dos sospechosos tras una persecución

La víctima fue interceptada por dos hombres en motocicleta, quienes la acribillaron en Machala.

Viviana Cerón Yunga, de 47 años, fue asesinada a balazos este martes 24 de febrero en la avenida 25 de Junio, en Machala. El crimen ocurrió cerca de las 11:00, a pocos metros del puente a desnivel, cuando se movilizaba en su vehículo rojo.

Cerón, ingeniera de profesión, no registraba antecedentes penales, según información policial. Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con presuntas extorsiones dirigidas a su pareja, quien posee concesiones mineras en el sector de Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay.

Cortesía

De acuerdo con el jefe de la Zona 7 de la Policía, Renato González, existían denuncias anteriores por intentos de extorsión contra la familia. La hipótesis inicial es que el asesinato habría sido una represalia por no acceder a exigencias económicas ilegales.

El ataque a plena luz del día

La víctima conducía su automóvil cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. El copiloto sacó un arma de fuego y disparó al menos en tres ocasiones contra ella. Los impactos, según los primeros reportes, fueron directos a la cabeza.

Tras los disparos, Cerón perdió el control del vehículo y se subió al parterre central de la vía. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. Su cuerpo fue trasladado al Centro Forense para la autopsia de ley.

El crimen generó pánico entre transeúntes y conductores, ya que ocurrió en una de las arterias más transitadas de Machala y en pleno horario diurno.

Captura de los sospechosos

La Policía informó que logró la aprehensión de dos presuntos implicados poco después del ataque. La motocicleta utilizada en el sicariato presentó un desperfecto mecánico durante la huida, lo que obligó a los sospechosos a continuar a pie. En ese momento, incluso habrían disparado contra los uniformados.

Se ha recuperado también la motocicleta y el arma y los dos responsables, adjuntaremos los videos. La Policía Nacional ha cumplido y ahora le toca a la justicia.

Sobre una posible vinculación con estructuras criminales, la Policía indicó que en el sector opera la organización conocida como Los Lobos, aunque aún se verifica si los detenidos tienen relación directa con ese grupo.

El coronel González informó que los dos sospechosos dispararon contra los uniformados mientras intentaban huir. Sin embargo, la motocicleta en la que se movilizaban sufrió un desperfecto mecánico, por lo que continuaron la fuga a pie y fueron capturados pocos metros después.

