Identifican a las víctimas decapitadas en Naranjal mientras sigue búsqueda de cuerpos

Ocho jóvenes identificados como Kevin Mendoza, Luis Zambrano, Josué Romero, Edison Mera, Víctor Molina, Limber Romero y los hermanos Brayan y Cristofer Quiroz fueron hallados decapitados en el recinto Eloy Alfaro del cantón Naranjal. Las víctimas, siete residentes de Manabí y uno de Guayaquil, desaparecieron el pasado jueves 12 de febrero de 2026 tras llegar a la zona supuestamente de paseo. El médico legista Freddy Peñaranda confirmó que las cabezas presentaban una data de muerte de 60 horas al momento del hallazgo, aunque los cuerpos aún no han sido localizados por la Policía Nacional.

Afectó al comercio

La crisis de violencia ha provocado un colapso en el ecosistema económico del cantón. El sector comercial y turístico registra una caída del 70 % en la afluencia de visitantes, transformando lo que debía ser temporada alta en una parálisis financiera. Propietarios de negocios, como Wellington Román, denuncian estar "varados con la mercadería" debido al temor ciudadano de circular por las calles.

En los sectores centro y norte de Naranjal, la ausencia de comensales nocturnos es absoluta. Comerciantes han optado por regalar alimentos preparados a fundaciones para evitar el desperdicio total de productos como arroz con cangrejo y sopas. Mientras tanto, el coronel Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas, detalló que se mantienen operativos de inteligencia en territorio para dar con el paradero de los restos faltantes y los responsables del crimen.

Los familiares de los fallecidos realizaron los trámites legales en la morgue este domingo bajo un estricto hermetismo y custodia policial. La hipótesis principal de las autoridades sugiere que el secuestro y asesinato de los jóvenes ocurrió el mismo día de su desaparición en territorio naranjaleño.

