Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

NARANJAL SIGUEN INVES (15903312)
Siguen investigaciones para dar con los responsables de los decapitados de Naranjal.EDGAR ROMERO

Identifican a las víctimas decapitadas en Naranjal mientras sigue búsqueda de cuerpos

El grupo de ocho jóvenes provenía de Manabí y Guayaquil; el sector comercial del cantón reporta pérdidas del 70 %

Ocho jóvenes identificados como Kevin Mendoza, Luis Zambrano, Josué Romero, Edison Mera, Víctor Molina, Limber Romero y los hermanos Brayan y Cristofer Quiroz fueron hallados decapitados en el recinto Eloy Alfaro del cantón Naranjal. Las víctimas, siete residentes de Manabí y uno de Guayaquil, desaparecieron el pasado jueves 12 de febrero de 2026 tras llegar a la zona supuestamente de paseo. El médico legista Freddy Peñaranda confirmó que las cabezas presentaban una data de muerte de 60 horas al momento del hallazgo, aunque los cuerpos aún no han sido localizados por la Policía Nacional.

RELACIONADAS

Afectó al comercio 

La crisis de violencia ha provocado un colapso en el ecosistema económico del cantón. El sector comercial y turístico registra una caída del 70 % en la afluencia de visitantes, transformando lo que debía ser temporada alta en una parálisis financiera. Propietarios de negocios, como Wellington Román, denuncian estar "varados con la mercadería" debido al temor ciudadano de circular por las calles.

Guillermo Lasso

Universidad peruana otorga Doctor Honoris Causa a Guillermo Lasso

Leer más

En los sectores centro y norte de Naranjal, la ausencia de comensales nocturnos es absoluta. Comerciantes han optado por regalar alimentos preparados a fundaciones para evitar el desperdicio total de productos como arroz con cangrejo y sopas. Mientras tanto, el coronel Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas, detalló que se mantienen operativos de inteligencia en territorio para dar con el paradero de los restos faltantes y los responsables del crimen.

Los familiares de los fallecidos realizaron los trámites legales en la morgue este domingo bajo un estricto hermetismo y custodia policial. La hipótesis principal de las autoridades sugiere que el secuestro y asesinato de los jóvenes ocurrió el mismo día de su desaparición en territorio naranjaleño.

RELACIONADAS

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Torre: la artista ecuatoriana que resalta la estética andina

  2. El centro de Guayaquil volvió a arder en menos de una semana

  3. Bogotá, última escala de la Copa Mundial FIFA antes de llegar a Quito

  4. Policía captura al sospechoso de un triple asesinato perpetrado en Catamayo

  5. Identifican a las víctimas decapitadas en Naranjal mientras sigue búsqueda de cuerpos

LO MÁS VISTO

  1. Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025

  2. Presidencia invertirá $113.319 en renovar tres baños en Carondelet

  3. Rediseñar 8 calles en las riberas del río Guayas, la oportunidad para proyecto mayor

  4. Nuevo cobro de basura: cómo afecta la tasa de recolección en departamentos de Quito

  5. Botafogo vs Flamengo HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Gonzalo Plata en el Clásico

Te recomendamos