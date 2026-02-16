Cuatro personas asesinadas en un atentado en Machala

Las autoridades atribuyen el hecho a un enfrentamiento entre las bandas Sao-Box y Los Lobos

El vehículo fue robado en Latacunga y, para el hecho, fue adecuado para simular ser una patrulla de Policía.

“Aquí es mejor callar. Ahora, si entra un patrullero por esta calle, todos se ponen en alerta”, dijo una mujer que vive en el barrio 4 de Abril y pidió no revelar su nombre. Su frase resume el clima que se vive en este sector de Puerto Bolívar, parroquia de Machala, tras un ataque armado que dejó cuatro muertos el fin de semana, perpetrado por sujetos que se movilizaban en un vehículo con apariencia de patrullero policial.

El comandante de la Zona 7, Renato González, informó que cerca de las 14:00 del 15 de febrero se recibió una alerta al ECU 911 sobre un automotor con características similares a una unidad policial, desde el cual hombres armados descendieron para disparar contra cinco personas en el barrio 4 de Abril.

Las unidades más cercanas acudieron al sitio y constataron que el atentado dejó cuatro personas fallecidas y una herida, quien fue trasladada a una casa de salud con pronóstico reservado. La escena fue acordonada para el levantamiento de indicios balísticos y el inicio de las investigaciones.

Minutos después, el vehículo utilizado en el hecho fue localizado incinerado en el sector Amazonas 1, también en Puerto Bolívar. La Policía confirmó que se trataba de un automóvil Kia blanco, reportado como robado días antes en Latacunga, al que se le había colocado un brandeo similar al de un patrullero oficial.

Conflicto entre dos bandas

El coronel González explicó que esta modalidad responde a la capacidad de adaptación de las estructuras criminales, que buscan simular procedimientos policiales para desplazarse sin levantar sospechas. Indicó que el uso de un falso patrullero facilita el ingreso a barrios conflictivos y permite una primera huida antes de cambiar a otros vehículos.

"El tipo de ataque responde a la capacidad que tienen los delincuentes para cometer delitos", Renato González, jefe policial.

Sobre las víctimas, las autoridades confirmaron la identidad de Jonathan Fallaín Borja (40), Félix Mieles Carrasco (39), Miguel Ángel Rivas Loor y Ramón Antonio Cedeño Pallaroso (40), conocido como ‘Pato’. Según información preliminar, los cuatro asesinados pertenecerían a la organización criminal Sao-Box.

En cambio, los ocupantes del vehículo que simulaba ser un patrullero serían integrantes de Los Lobos. Tras ejecutar el ataque, huyeron y posteriormente incendiaron el automotor en el barrio Amazonas 1, sector que estaría bajo control de esa estructura.

La Policía no descarta que el atentado haya sido planificado como represalia en el marco de esta confrontación criminal.

