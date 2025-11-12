Desaparecen las fotos de los duques de Sussex en el cumpleaños de Kris Jenner

El misterio sacude las redes: las imágenes de Harry y Meghan en la fiesta de Kris Jenner se esfumaron sin explicación

La noche del sábado, Beverly Hills se convirtió en escenario de una auténtica película de James Bond para celebrar el 70 cumpleaños de Kris Jenner. La fiesta temática tuvo lugar en la majestuosa mansión de 165 millones de dólares del CEO de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sánchez, quienes abrieron las puertas de su hogar para una velada de lujo, estilo y sofisticación.

Pero un detalle ha sorprendido a los seguidores del clan Kardashian: algunas fotos que Kim y Kris Jenner se tomaron con los duques de Sussex habrían sido eliminadas de sus cuentas de Instagram. Lo que parecía una celebración perfecta pronto se convirtió en tema de controversia digital.

El misterio de las fotos borradas

Tanto Kris Jenner como Kim Kardashian sorprendieron a sus seguidores al eliminar discretamente de sus perfiles las fotos en las que aparecían el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes también asistieron a la exclusiva fiesta. Las imágenes mostraban a Meghan saludando efusivamente a Kris y a Harry disfrutando del ambiente festivo, pero ambas desaparecieron sin explicación alguna. También desapareció una en la que Kim aparece con Meghan.

El repentino borrado encendió las alarmas entre los fans y los medios. ¿Qué motivó a las Kardashian a eliminar cualquier rastro de su encuentro con los duques de Sussex? Las teorías no tardaron en aparecer.

Algunos apuntan a que la decisión podría estar relacionada con las críticas que Harry y Meghan recibieron en el Reino Unido por asistir a un evento social mientras la familia real británica participaba en los actos solemnes del Día del Recuerdo, una jornada dedicada a honrar a los caídos en guerra.

Aunque el príncipe lució el tradicional broche de la amapola como muestra de respeto, muchos consideraron inapropiada su presencia en una fiesta tan mediática. Meghan, por su parte, fue criticada por no rendir el mismo homenaje.

Hasta el momento, ni las Kardashian ni los duques se han pronunciado al respecto, pero el misterio de las fotos desaparecidas ha encendido las redes y sigue alimentando toda clase de especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en esa noche tan glamourosa.

Detalles de la velada

Rodeada de sus hijas Kim, Kourtney, Kendall y Kylie, así como de su pareja, el actor Corey Gamble, Kris deslumbró con un vestido Givenchy Haute Couture diseñado por Julien Macdonald para la pasarela otoño-invierno 2002. Completó su atuendo con mallas de Wolford, zapatos de Manolo Blahnik y guantes de Maison Valentino.

Su peinado, creado por Chris Appleton, y el maquillaje de Nikki Makeup realzaron aún más su elegancia. El toque final lo aportaron las joyas vintage de Bvlgari, Van Cleef & Arpels y Lorraine Schwartz, que reflejaron a la perfección el glamour de una noche inolvidable.

Entre música, risas y destellos dorados, Kris Jenner demostró que los 70 pueden brillar con el mismo encanto que un estreno de Hollywood. Las Kardashian compartieron en redes sociales infinidad de imágenes de esta velada, desde los looks hasta los momentos más divertidos en la pista de baile.

