Un toque natural para cuidar e hidratar tu piel
Un toque natural para cuidar e hidratar tu pielFREEPIK

Cómo hacer crema con aloe vera: beneficios para tu piel y producción de colágeno

Aprende a preparar en casa una crema natural de aloe vera que hidrata, regenera y mantiene la piel suave, firme y luminosa

El aloe vera es una planta muy valorada por sus múltiples beneficios para la piel. Gracias a sus nutrientes naturales, se utiliza ampliamente en cremas, geles y mascarillas para hidratar, regenerar y proteger la piel de manera efectiva y sin efectos grasos.

Su alto contenido de agua y polisacáridos proporciona una hidratación profunda, ideal para todo tipo de piel, incluso las más sensibles. Además, sus propiedades antiinflamatorias ayudan a aliviar irritaciones, quemaduras solares, rasguños o alergias, calmando la piel de forma natural.

El aloe vera también favorece la cicatrización y la regeneración celular gracias a sus vitaminas, minerales y aminoácidos, lo que lo hace útil para tratar pequeñas heridas, cortes o marcas de acné. 

A su vez, estimula la producción de colágeno y elastina, componentes esenciales para mantener la firmeza y elasticidad de la piel, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro.

Sus vitaminas A, C y E aportan una acción antioxidante, combatiendo los radicales libres y protegiendo la piel del daño causado por la contaminación. 

También posee propiedades antibacterianas, que controlan el acné y regulan la producción de grasa, al tiempo que ayuda a reducir manchas y unificar el tono de la piel.

¿Cómo preparar una crema en casa?

El aloe vera es un excelente aliado natural para hidratar, regenerar y mantener la piel joven. Preparar una crema casera es sencillo y solo requiere unos pocos ingredientes.

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de gel puro de aloe vera (extraído directamente de la planta o comprado, siempre que sea 100 % natural).
  • 1 cucharada de aceite de coco virgen, que aporta hidratación y mejora la elasticidad.
  • 1 cápsula de vitamina E (opcional, para nutrir y regenerar la piel).
  • 5 gotas de aceite esencial de rosa mosqueta o lavanda (opcional, posee propiedades antienvejecimiento y un aroma suave).

Preparación:

  1. Si usas gel fresco, corta una hoja de aloe vera, extrae el gel transparente y lávalo bien para eliminar la sustancia amarillenta que puede irritar la piel. 
  2. Coloca el gel en un recipiente limpio, añade el aceite de coco derretido (puedes calentarlo ligeramente al baño maría) y mezcla. 
  3. Incorpora la vitamina E y el aceite esencial, y remueve hasta obtener una textura homogénea.
Aplicación y conservación:

  • Aplica la crema sobre la piel limpia, masajeando suavemente. 
  • Se recomienda usarla por la noche para aprovechar la reparación celular durante el descanso.
  • Guárdala en un frasco hermético en el refrigerador; se mantendrá fresca por una semana.
  • Antes de usarla por primera vez, haz una pequeña prueba en la piel para descartar posibles alergias.

