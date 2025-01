Shawn Mendes besa a Helena Gualinga en Machu Picchu: ¿se confirma su romance?

Shawn Mendes inició el 2025 con un viaje que no solo llama la atención de sus fanáticos, sino también de los medios internacionales. El cantante canadiense fue visto en el aerpouerto de Guayaquil y luego en Perú acompañado de la activista ecuatoriana Helena Gualinga.

Lo que comenzó como rumores de romance a finales del año pasado, cuando ambos fueron vistos juntos dando un paseo en Los Ángeles, Estados Unidos, tomó fuerza luego de que fueran captados con actitudes cariñosas en más de una ocasión.

El momento más comentado ocurrió en el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Se viralizó en redes sociales un video que muestra a Shawn y Helena compartiendo un aparente beso mientras paseaban en una de las Siete Maravillas del Mundo.

Shawn Mendes and Helena Gualinga in Perù 🇵🇪 🫶 pic.twitter.com/xKq0E9KWxs — raya - shawn fan (@ShawnFansRaya) January 5, 2025

Además, otro video que se ha viralizado muestra a la pareja abrazada mientras caminan por una estación de tren. Incluso, ambos sonrieron juntos para una foto con parte de la tripulación de un avión. Las imágenes no tardaron en generar reacciones en redes sociales, en las que muchos celebran la aparente nueva relación del intérprete de Treat you better.

Shawn Mendes with Helena Gualinga in Perù 🇵🇪 pic.twitter.com/fZmaz5iXFw — raya - shawn fan (@ShawnFansRaya) January 5, 2025

Así se conocieron

Helena Gualinga es originaria del pueblo Kichwa de Sarayaku y destaca por su activismo en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Su presencia junto a Mendes generó un gran interés, no solo por la relación sentimental, sino también por la conexión entre el cantante y las causas que ella representa.

Según testigos, Mendes y Gualinga se conocieron durante la visita que él hizo a Ecuador en 2024, mientras el cantante buscaba reconocetar con la naturaleza y se mostró interesado en colaborar con causas de sostenibilidad. Desde ese momento, comenzaron a verse con frecuencia en distintas ciudades y eventos internacionales.

Aunque no hay declaraciones oficiales por parte de ninguno de los dos, la cercanía entre el atractivo dúo ha sido evidente en varias ocasiones.

El vínculo entre Mendes y Gualinga ha sido objeto de comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes ven con buenos ojos la relación entre el cantante y una figura pública comprometida con el medio ambiente.

Ahora, con este viaje a Machu Picchu y las muestras de cariño grabadas en video, parece que ambos están listos para vivir su historia de amor sin esconderse de las cámaras.

