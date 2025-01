Las películas más taquilleras de Ecuador: Ranking 2024

A nadie debería sorprenderle que las películas más taquilleras de nuestro Ecuador sean, prácticamente, las mismas que dominan en los Estados Unidos de Norteamérica y, muy probablemente, en el resto del mundo. Parte de ello se debe a los estrenos simultáneos que ocurren en las salas de cine del orbe, pues, prácticamente, Ecuador sube el telón al mismo tiempo que puede estar haciéndolo en Australia, Nueva York o Río de Janeiro. Esa globalización hace que los cinéfilos se agrupen y sigan la corriente. Lo extraño, y que lo será siempre, es que… las triunfadoras en las boleterías no llegan a obtener los premios que las califican como “las mejores del Séptimo Arte”, salvo en lo que se refiere a dibujos animados, efectos especiales, visuales o de sonido. A veces el vestuario. Nada más.

Mañana, en una segunda entrega, estarán las más flamantes, aquellas que, tanto en Ecuador como en el resto del orbe, jamás son estrenadas al mismo tiempo. He aquí las reinas de la taquilla:

1. INTENSAMENTE 2

Pixar y Disney regresan para lanzar una segunda parte del título que hoy presentamos. Riley vuelve a ser la heroína y, esta vez, debe enfrentar las emociones de la pubertad. Atrás quedaron la alegría, la tristeza, la furia, el terror y el desagrado. Ahora tiene que retar a la ansiedad, la envidia, el aburrimiento y la gigantesca vergüenza.

Creada para satisfacer a púberes, la película también se introduce en las mentes adultas que acompañan a la niñez, quienes recuerdan sus propios avatares.

El color acentúa los personajes, la banda sonora impacta y la expresividad de los rostros dibujados compite con la de los seres humanos. Esta es una de las mejores películas del género. Está nominada al Globo de Oro y triunfó en las taquillas, coronando los 1,699 billones de dólares. Ecuador no es la excepción, y debo manifestar que este 2024 es considerado el mejor año en la historia de los dibujos animados que alcanza tal nivel.

2. DEADPOOL Y WOLVERINE

“Mejor que las anteriores”, dijo la crítica extranjera. Guardo mi reserva, pero aplaudo el filme, aunque opiné mal de ciertas secuencias por las controversias que generaron. Sin embargo, el argumento atrapa y vi a muchachas comerse las uñas en los momentos cruciales.

La música de fondo se amalgama a la perfección con las escenas, y quedé algo sorprendido al escuchar melodías que fueron muy populares en los años 50: I’ll Be Seeing You o You Belong to Me. Los efectos de sonido y visuales ya ni los menciono porque todas estas películas se esmeran y aportan, cada vez más, un total vanguardismo.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman actúan con entusiasmo y desparpajo, caracterizaciones que le inyectan esa dinamia que entusiasma al público. En el globo terráqueo generó más de 1.33 billones de dólares y, tanto en Ecuador como en los Estados Unidos, ocupa este segundo puesto.

3. MOANA 2

Animación que asombra, no solo por su magia, sino porque sus paisajes terrestres, aéreos, marinos o submarinos repiten la preciosidad de la naturaleza. La engrandece con sus colores, tonos que vaporizan lo terrenal o acuático para convertirlos en cristales arrastrados por el vendaval de su puesta en escena.

Amén de su energía, del hiperactivismo de sus héroes o esas olas espectrales que rememoran el deporte del surf, aunque no sea visto en secuencia alguna. ¿Qué le hace falta? Una dosis de virilidad, porque la trama es decididamente feminista, y quizás ello no satisfaga a los chiquillos que la vean.

El entusiasmo por Moana 2 ha permitido que la taquilla a nivel mundial, Ecuador incluido, sea de 719.592,763 millones.

4. KUNG FU PANDA 4

Dibujos animados que se defienden por su bella exaltación y una paleta de colores perfectamente balanceados. Su muy bien logrado accionar mezcla apropiadamente comedia y drama, siendo chistosa y huracanada en un planteamiento que llega pletórico de energía.

Decididamente para niños, quienes “leerán” el mensaje sublimado del animé: elevar su autoestima, brindar amistad a quien verdaderamente la merece y ser perseverante en sus ambiciones.

Para exhibir esas cualidades, crean una historia: Po quiere convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz. Necesitando que alguien ocupe su lugar mientras se ausenta, encuentra a una nueva enemiga: “La Camaleona”.

Sus ingresos mundiales ascienden a más de 547.689,492 millones.

5. GODZILLA VS. KONG: EL NUEVO IMPERIO

Las bestias enfrentan una colosal amenaza escondida en el fondo del planeta. Desafiando su propia existencia y la necesidad de lograr la supervivencia de la raza humana, se disponen a luchar.

Este es un largometraje con ambiciones de creatividad, pero desconectado completamente de la realidad. Quizás por intentar “enchufarla”, añadieron a su banda sonora el ritmo del pop tan sonado y aplaudido en la música actual.

Los efectos especiales caen en la rutina y olvidaron instituir algo verdaderamente llamativo, aunque la concepción de los gorilas es muy capaz. Si lo dudan, ingresen a TikTok y vean esos gorilas “normales” en acción.

Su taquilla mundial alcanzó los 570 millones de dólares. Ecuador ayudó.

