Golden Globes 2025: ¿Cuándo y dónde ver la 82ª edición de la entrega de premios?

Este domingo 5 de enero, Los Ángeles será la sede de la 82ª edición de los Globos de Oro, una de las premiaciones más importantes del cine y la televisión. La ceremonia, que se llevará a cabo en el Beverly Hilton de Beverly Hills, reunirá a grandes figuras del entretenimiento para rendir homenaje a los logros más destacados del año en la industria del cine y las series.

Transmisión en vivo y horarios: cómo seguir la ceremonia

La ceremonia de premiación comenzará a las 20:00 (hora Ecuador) y se extenderá hasta las 23:00. Para los espectadores en Estados Unidos, la transmisión será en vivo a través de Paramount+, mientras que en América Latina podrán disfrutar del evento a través de Max. Para aquellos que prefieren seguir la gala en línea, la aplicación de CBS también ofrecerá la transmisión en vivo, aunque será necesario iniciar sesión para acceder.

Como adelanto, la alfombra roja será transmitida por Variety y Entertainment Tonight desde las 18:30 en sus plataformas digitales, además de en las redes sociales, con el preshow oficial que podrás disfrutar antes de la entrega de premios. También estará disponible en el sitio oficial de los Globos de Oro.

Películas y series más nominadas: Emilia Pérez lidera las candidaturas

Este año, la actriz y comediante Nikki Glaser será la encargada de presentar la gala. En el ámbito cinematográfico, 'Emilia Pérez' lidera las nominaciones con 10 candidaturas, seguida por 'El Brutalista' con 7, 'Cónclave' con 6 y 'Anora' con 5. En televisión, la tercera temporada de 'The Bear' sobresale con 5 nominaciones, mientras que 'Only Murders in the Building' y 'Shogun' tienen 4 cada una.

