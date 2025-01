Sharon: Diez años de su partida

Era la madrugada del 4 de enero de 2015 cuando algunos ecuatorianos todavía despiertos o porque alguien les avisó se enteraron del trágico fallecimiento de Edith Rosario Bermeo Cisneros, conocida como Sharon. Al principio no creían la noticia, pero con el pasar de los minutos se confirmó.

Isaac Delgado: El primer fin de año sin su progenitor Leer más

Ella había cumplido con varias presentaciones por las fiestas de Año Nuevo y cuando se encontraba viajando con su pareja, Giovanny López, y con su hijo, Giovannito (entonces de dos años), se dieron los lamentables hechos en la localidad de San Pablo, en la Ruta del Sol, a la altura del destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en Santa Elena.

Falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos que la atendieron. Aquello se lo investigó como femicidio y el viudo de la artista fue condenado a 26 años de cárcel. Este ha intentado que revisen su caso durante el tiempo que lleva preso.

La también empresaria, actriz y presentadora tendría 50 años en la actualidad. Nació el 28 de marzo de 1974. Con López procreó al que ahora es un adolescente, quien está a cargo de su primera hija, Samantha (fruto de su relación con Eduardo Grey).

A Sharon le encantaba ser el centro de atención y era misteriosa, sobre todo en lo relacionado con su vida sentimental. Muchas veces se la criticó porque su voz no era una de las mejores.

En 2024, ella habría cumplido 50 años. INSTAGRAM de Samantha Grey

Las trágicas circunstancias de su deceso dieron de qué hablar dentro y fuera del país y en todos los círculos sociales. En 2018 Ecuavisa lanzó la historia de su vida con la telenovela (Sharon, La Hechicera). Samantha Grey y Mafer Ríos la interpretaron.

El 4 de enero se cumplen diez años de la inesperada partida de una artista y mujer que logró inmortalizarse. Gente del medio la recuerda...

La amiga que ellos conocieron

“Tuve la oportunidad de trabajar con Sharon en dos programas de TV: Sharon y los especialistas y Detectives de famosos. Debo destacar que a pesar de ser en ambos espacios el anchor principal, ella siempre estaba pendiente de cada detalle, hasta del más mínimo. Conversaba con todo el equipo de producción, desde el sonidista, camarógrafo, hasta con el director del programa, brindando su amistad.

Fue una artista que rompió estereotipos en Ecuador. No me gustó La Hechicera (TC), ya que era como una versión ecuatoriana de Marimar. El personaje principal era similar al que protagonizó Thalía. Sin embargo, a pesar de las críticas, la telenovela fue un éxito y un logro más en su carrera”, cuenta el comunicador Stalin Ramos.

Muchos no lo saben, pero la cantante Gisella Arias era una de las amigas que se reunían con Sharon para comer cangrejos, algunos fines de semana. “Admiraba de ella el amor por su familia. En el escenario era una persona, y en su casa era la madre y la esposa. Era ejemplo de dedicación y amaba la música. Extraño sus consejos y los viajes. Era una gran amiga”.

Según Jorge Luis Jara, hablar de Sharon es súper complejo. “Prefiero hablar de Edith Bermeo Cisneros, quien fue mi amiga, y conocí lo más sagrado, que era su casa. Ella tenía un círculo muy cerrado de amigos, se contaban con los dedos de las manos y sobraban. Recuerdo mucho que le gustaba tomar el café a las 17:00 y tener una buena tertulia con alguien que ella apreciaba. Nosotros nos reuníamos los domingos para compartir un almuerzo y pasar la tarde conversando de muchos temas.

Para las festividades de Navidad, era muy meticulosa, nos invitaba y preparaba todo (le gustaba cocinar). Siempre tenía un obsequio para los que éramos de su círculo de amigos. Cuando compartíamos con ella, no se hablaba de farándula ni de nada, porque estábamos con Edith Bermeo, no con Sharon. Recuerdo el día en que estábamos en su carro y le comenté que me iba a Canal Uno, al programa Faranduleros. Me dijo que usara otro nombre, ya no Paparazzi Urbano. Le pregunté cuál me pongo. Ella respondió: ‘Ahora te llamarás el Capo de la Farándula’. No todo fue color de rosa, también tuvimos discusiones por situaciones que ahora no vale la pena mencionar”.

Jorge Luis, Gisella Arias, Mayensi y Mariana Romero integraban ese grupo.

"Soñaba con un hogar"

Siempre se habló de que existía una rivalidad entre Jazmín y Sharon. “Esas supuestas diferencias eran solo marketing, así se manejaba la farándula entonces. A veces nos encontrábamos en algún lugar, nos saludábamos de manera cordial. Yo me llevo bien con Silvana, Lila Flores… Las obligaciones no nos permiten compartir más. Fue muy doloroso que una madre que disfrutaba de su pequeño hijo, partiera de esa manera”.

Leo Dan: Su legado en cinco canciones Leer más

Jazmín afirma que Sharon era una mujer perseverante, con muchas ganas de salir adelante. “Aquello era admirable. Creo que la última vez que nos vimos me dijo: ‘Me encanta su familia, quisiera tener una familia como la suya’. Soñaba con un hogar. Así la recuerdo. Mucha gente lamenta su temprana partida. Lo más triste fue la forma abrupta en la que se dio. Nosotros salimos a trabajar, no sabemos si volvemos. No se pueden olvidar las circunstancias en las que se marchó hace diez años. Eso es algo que se nos ha quedado en la memoria”.

"Aún no lo creo, pienso que está de viaje"

La periodista Silvia Mata fue una de las primeras que entrevistaron a Sharon. “En una ocasión yo fui a la Sociedad Italiana Garibaldi, ahí se entregó un disco de oro a Las Chicas Dulces. Ya era tarde, cuando me iba escuché que Félix Rosales presentaba a un nuevo talento. Escuché Corazón valiente, me llamó la atención y vi que aparecía Sharon con sus grandes botas y falda corta.

Visiblemente me pareció atractivo ese look, además la canción era pegajosa y bailable, me gustó su desempeño en el escenario. Le pedí a la fotógrafa que tomara unas imágenes. Luego me fui. En diario EXTRA publiqué una nota pequeña. A los pocos días me llamó para agradecerme. Así nació una buena relación, cordial y respetuosa. Me contaba incluso hasta sus intimidades. Han pasado diez años de su muerte y todavía no lo creo. Cuando escucho sus canciones pienso que está de viaje, que no se ha marchado. No lo asimilo”.

Silvia recuerda que “siempre me animaba para que hiciéramos un programa juntas. Quedamos en reunirnos en enero del 2015 para armar un espacio, pero nunca se dio. Era el año en que iba a tomar decisiones importantes”.

"Fue duro que su hija sea parte de la historia"

El productor José Romero trabajó con la cantante en Sharon y los especialistas (Ecuavisa). “En el programa de farándula tuve la oportunidad de tratarla, yo era el director. Era una mujer con una energía brutal, creativa, muy organizada y disciplinada. Se metió en la onda de presentar un espacio. Se la ayudó mucho. Tenía ganas de trabajar. Fue una experiencia interesante y bonita. La conocía como cantante, pero en Sharon y los especialistas la conocí de otra manera. Era muy exigente con ella y con la gente que trabajaba a su alrededor. Aprendió muy rápido de televisión. Aportaba con buenas ideas. Después de que terminó el programa siguió una gran relación de amistad. Siempre pendiente con un mensaje o una llamada”, cuenta sobre aquella época.

(Te invitamos a leer: Shawn Mendes viaja a Galápagos con Helena Gualinga)

Romero añade que cuando estuvo a cargo de la producción del dramatizado dirigido por Peky Andino, conoció detalles de su vida que eran desconocidos para él. “La investigación permitió descubrir a la mujer, más que a la artista. Fue duro que su hija sea parte de la historia. Obviamente hubo algunas situaciones que a ella la golpeaban mucho y aquello era doloroso. Samantha lo conversaba con Peky para ajustar ciertas escenas. Se hizo un trabajo en conjunto. Vivimos ese desarrollo, nos metimos en su música, fue emotivo. Tengo recuerdos de la grabación del accidente. Cuando paso por el lugar vienen a mi mente esas grabaciones. Considero que hicimos un buen trabajo”.

Según la hermana de Sharon, Tani Bermeo, “nosotros como siempre vamos al cementerio, llevamos flores y se ofrece una misa en su memoria. Al finalizar el día, nos reunimos con la familia y amigos”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!