Elena Rose estrena En las nubes: "Es mi vulnerable carta de presentación"

Sentirse entre las nubes es la descripción de una de las sensaciones más placenteras que se pueda tener. Intangibles y flotantes, imaginarse sobre ellas da la idea de absoluta tranquilidad y realización. ¿Quién puede molestar en el cielo? Casi nada, casi nadie. Para sentirse así de ligero, hay que soltar, dejar ir todo lo que se carga en mente y corazón. Y eso fue lo que exactamente hizo Elena Rose al escribir su primer EP.

En las nubes el nombre de este proyecto de ocho canciones que hablan de dudas existenciales y amores que olvidar, con el particular estilo de la caraqueña que radica en Miami.

EXPRESIONES conversó con Elena sobre este proyecto que según sus palabras está lleno de “mensajes de amor infinito, en el que, utilizando herramientas de inteligencia emocional, le entrego una carta de amor y otras experiencias al público”.

Ver la vida con un lado más positivo, incluso humorístico, frente a las decepciones es como se presenta la artista y compositora que ha sido diez veces nominada al Grammy y Latin Grammy.

La entrevista

¿Qué es lo que más ha disfrutado usted al crear Entre las nubes?

Que muestra una parte muy vulnerable de mí y es también mi carta de presentación. Muestra lo que quiero ser en la industria. Es un proyecto que viene con mucha información y apoyo, puesto que cada canción tendrá un capítulo en redes que tiene reflexiones. Es un proyecto muy completo que le hará muy bien a quien lo escuche. A mí me ha sanado y movido todo.

Los dos últimos años han hecho que su carrera ascienda hasta la cima. Incluso tiene tres nominaciones para los Latin Grammy de mañana. En este punto, ¿qué cree que es lo que merece?

Merezco disfrutar con las personas que amo. Merezco crear, ser feliz en el proceso. Y también merezco conocerlos a todos.

¿Y algo material?

No lo sé. Realmente confío en que Dios tiene un plan para mí y lo sigo. Merezco también estar con Zeus, mi perrito, por mucho tiempo.

¿Qué decidió quitar para conseguir lo que merece?

El miedo, eso fue lo más fuerte. El miedo al fracaso, a no ser lo que la gente espera. Me di cuenta de que lo opuesto a la luz es el miedo.

¿Y contar su historia tan francamente no le dio temor?

No, porque sé que no es como algo fuera de este mundo. Siempre alguien podía identificarse. Me daba más miedo no poder sacarlo de mí. Nosotros podemos hacer catarsis con lo que hacemos.

¿Y el miedo a conocer a otro ‘huevón’ está presente?

No, no me da miedo. Estoy preparada para conocer a otro ‘huevón’ como digo en mi canción. Tengo claro que no merezco conocer a uno y llamarlo así.

De estas ocho canciones, ¿el orden del tracklist tiene una intención?

Sí. Tiene que ser un EP que se escuche de arriba a abajo. Es como una casita en las nubes, que le permite a la gente conocer sus habitaciones, y recorres todos los espacios: desde la sala a tu habitación, llevándolo a lo más personal. Termina con la canción Me lo merezco, que es un regalo propio y que me está llenando de intenciones.

¿Cuál es la más especial?

La de Guatapé con Greeicy. Lloré mucho escribiéndola.

Y la que más disfrutó hacer fue la de Otro huevón.

¡No sabes cuánto! Lo que canto ahí me pasó y, cuando lo conté, salió una canción muy divertida e inusual.

Ahora está rodeada de nubes, en ese espacio donde nos recibe. ¿Qué la hace sentirse en ellas?

Me hace sentir ahí la música, el mar, Dios, mis amigos, mi perro, la reacción de los que me escuchan. Es lo que le da sentido a mi vida.

Está a un día de cantar en los Latin Grammy. ¿Cómo será esa presentación?

Vamos a cantar Caracas en el 2000. La Academia está reconociendo una canción que es importante para mi país. Es como un abrazo para Venezuela. Vamos a estar todos los que la hicimos.

¿Con quiénes colabora?

Elena Rose presenta en su nuevo EP colaboraciones con distintos artistas. Forman parte el rapero venezolano Neutro Shorty en Catira, una declaración de empoderamiento e independencia; Greeicy en Guatapé, una balada donde la guitarra acompaña las voces de ambas cantantes. En Atlántico, junto a Álvaro Díaz, fusionan ritmos en una mezcla destacable.

Como sorpresa, Elena colabora con la cantante de música venezolana Scarlett Linares para reinterpretar el clásico En carne viva.

