Karol G, J Balvin y Blessd defienden su canción +57: Esto fue lo que dijeron

La cantante Karol G propuso una colaboración que parecía destinada a triunfar en el reguetón: unir a los artistas colombianos J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, DFZM y Ovy on the Drums en un homenaje a su país. Sin embargo, la canción +57, en alusión al prefijo telefónico de Colombia, tuvo una recepción bastante controvertida. La revista Rolling Stone criticó duramente la canción por perpetuar estereotipos negativos y sexualizar a menores, generando un fuerte rechazo entre el público y en medios de comunicación. Esta polemica escaló y sus participantes tuvieron que salir a pedir disculpas, dispares entre sus integrantes, pero que dejan una reflexió´n sobre las canciones de reguetón.

Las disculpas de Karol G por +57

"Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busca como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas", fueron las primeras palabras de Karol G, la artista más escuchada de Colombia.

Karol negó haberse pronunciado con anterioridad sobre la recepción de tema, puesto que en redes circulaba un tuit falso de la artista. "Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses. En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", explicó en un post en Instagram.

Karol G fue la más señalada, ya que algunas personas esperaban de ella, como mujer, una postura más crítica frente al mensaje de la canción. Aunque algunos fans apoyan la colaboración argumentando que el lenguaje y el contenido son habituales en el reguetón, la controversia continúa.

La respuesta de los artistas y el respaldo en redes sociales

La mayoría de los artistas involucrados defendió la canción. Blessd y Ryan Castro respondieron a las críticas con indiferencia.

Mientras J Balvin celebró el éxito comercial de +57, que rápidamente escaló en Spotify. “Creo que eso muestra la unión, como cuando nos conectamos con un mismo propósito de seguir dando entretenimiento, pero a la vez dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder unirnos para mostrar que, cuando estamos juntos, hacemos la diferencia”, argumentó el cantante paisa en el video, sin hablar sobre la polémica que desató el tema.

La polémica en torno a la letra de +57

La letra de la polémica cancion incluye alusiones a fiestas, drogas, y erotismo, pero fue un verso específico el que desató la controversia. La línea que menciona a una adolescente de catorce años en un contexto de seducción ha sido percibida como insensible y problemática, especialmente en una ciudad como Medellín, que enfrenta serios problemas de explotación sexual de menores y lucha por desprenderse de estereotipos vinculados al narcotráfico y la objetificación. Esto alimentó un intenso debate sobre el impacto de este tipo de contenido en la imagen de la ciudad y del país.

Reacciones desde el Gobierno: la postura de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también intervino en la polémica. Aunque sin mencionar a +57 directamente, hizo una reflexión sobre la diferencia entre el arte verdadero y la "codicia" en la música comercial. Petro recomendó otro tema de Karol G en colaboración con Andrea Bocelli, sugiriendo su preferencia por letras más profundas. En sus redes, Petro criticó la falta de sensibilidad en algunas producciones actuales, destacando que el verdadero arte es el que perdura y se conecta con el pueblo desde una perspectiva honesta y reflexiva.

