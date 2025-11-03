Expreso
Ricardo Montaner anuncia su gira 'El último regreso World Tour 2026' con fechas en Ecuador.RRSS

Ricardo Montaner en Ecuador: ¿Cuánto cuestan las entradas para sus conciertos?

Ricardo Montaner regresa a los escenarios. Conoce los precios oficiales de las entradas y cómo comprarlas

La espera terminó. Ricardo Montaner, el cantautor detrás de éxitos como 'Me va a extrañar' y 'Tan enamorados', anunció su regreso a los escenarios con la gira 'El último regreso World Tour 2026'. Después de varios años sin conciertos, el artista argentino-venezolano promete un espectáculo lleno de emoción para sus seguidores en América y Europa.

La gira arrancará en Argentina, con presentaciones en Buenos Aires y Córdoba, y continuará por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia y México, donde ofrecerá más de diez fechas entre abril y mayo. Luego seguirá por Ecuador, Perú y Chile, y cerrará con conciertos en Estados Unidos y República Dominicana durante agosto y septiembre.

Fechas y venta de entradas en Ecuador

En Ecuador, Montaner se presentará en Quito el 21 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui, y en Guayaquil el 23 de mayo en el Estadio Modelo. La venta de entradas comienza el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 10:00, tanto en línea en www.ticketshow.com.ec como en puntos de venta físicos.

Precios de entradas

Las entradas para Quito y Guayaquil se encuentran en cinco categorías: VIP por $ 40, Fan por $ 80, Butaca (en Quito) o Cancha (en Guayaquil) por $ 120, Output Box por $ 170 y Montaner Box por $ 220. Los precios no incluyen IVA (15%) ni cargos por servicios. En Quito todas las localidades son numeradas, mientras que en Guayaquil solo Montaner Box, Output Box y Cancha cuentan con numeración.

Un regreso lleno de emoción y trayectoria

Montaner, de 68 años, asegura que este tour no es solo un regreso: “Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos”, señaló. Con más de 40 años en la música y 25 álbumes de estudio, su carrera sigue consolidándose con importantes reconocimientos.

