La Navidad ilumina las noches del Centro Histórico de Cuenca

Las calles de la capital azuaya se llenaron de centenares de familias para recorrer espacios públicos y privados, disfrutando de la iluminación navideña y dejándose contagiar del espíritu festivo.

El más reciente fin de semana se vivieron noches llenas de música, espectáculos de luces y un show de espuma que congregó a propios y extraños en sitios como el parque Calderón, la plaza San Francisco y el Seminario San Luis. Además, varias calles adoquinadas se convirtieron en peatonales ante la gran afluencia de ciudadanos.

EXPRESO recorrió algunos de estos rincones y dialogó con los asistentes a los múltiples actos que se desarrollaron: serenata con bandas institucionales en la glorieta del parque Calderón, festival de espuma y coros navideños en San Francisco, e iluminación de espacios icónicos de la ciudad, como las iglesias.

La Catedral de la Inmaculada está iluminada y es el centro de atención de los visitantes del Centro Histórico. Carlos Klinger

Festival de espuma

El acto más emocionante fue el festival de espuma en San Francisco, en donde, al ritmo del internacional Krampus interpretado por músicos locales, la noche se encendió y, con un cañón de espuma, se simuló la fría nieve de los polos. Los balcones de las casas patrimoniales del lugar fueron parte del espectáculo. Los músicos se colocaron estratégicamente en ellos y, mientras tanto, fueron iluminados con animaciones que se movían al ritmo de sus voces.

Mientras esto pasaba en las partes altas del lugar, familias enteras disfrutaron del cañón de espuma y hasta los niños jugaron, sin importar el frío de la noche. Aida Palacios, de 63 años, llegó con su hija y dos nietos. La mujer comentó que las voces de las sopranos locales la dejaron “conmovida”. “Este tipo de presentación la había visto solo en videos de redes sociales; fue realmente emocionante sentir la intensidad de sus voces”, dijo.

En la plaza de San Francisco se vivió un festival de coros y espuma. CLAUDIA PAZAN

Y el show no solamente atrapó a los más pequeños de la casa. Los turistas que visitaron la ciudad también disfrutaron del acto, principalmente quienes llegaron desde la región Costa. Con gorros, guantes y casacas, se animaron a colocarse cerca del cañón de espuma y sacarse las mejores fotografías. Es el caso de la machaleña Yesenia Piña, de 25 años, quien destacó la tranquilidad de la ciudad y los diferentes eventos que se han desarrollado durante su estadía como una oportunidad de vivir una “Navidad diferente”.

Más allá de los eventos especiales del fin de semana, familias y turistas se volcaron a las calles para disfrutar de la iluminación con la que está adornada la ciudad. Las iglesias del Centro Histórico son puntos de atracción. En sus fachadas se colocaron luces LED con diferentes formas que resaltan su diseño arquitectónico. La Catedral de la Inmaculada es la más admirada, y decenas de personas buscan los mejores ángulos para fotografiarse con la imponente construcción a sus espaldas. Otros atractivos son las estrellas lumínicas 3D, ubicadas en diferentes aceras del centro, y el nacimiento y la decoración navideña en el interior del Seminario San Luis.

Actividades para el fin de semana

Así, el Centro Histórico de la capital azuaya, entre luces y fiestas, se ha convertido en un punto de encuentro masivo para propios y extraños que ya sienten el espíritu navideño. A lo largo de esta semana se desarrollarán eventos en otros espacios públicos y privados de la urbe. Algunos de los más llamativos son el encendido de la iluminación navideña del Jardín Botánico de Cuenca y conciertos del Coro Polifónico y de la Orquesta Sinfónica de Cuenca en la Universidad de Cuenca, previstos para este jueves. El viernes se abrirán las puertas del Jardín Botánico para recorridos nocturnos. También se podrá recorrer, en buses turísticos, los puntos iluminados del cantón Cuenca.

El parque Calderón es uno de los puntos de mayor afluencia durante las noches en la ciudad de Cuenca. CARLOS KLINGER

En cuanto a la agenda del Niño Viajero, se cumplirán varias actividades. El próximo 23 de diciembre será el cambio de padrinos del Pase del Niño Viajero. La jornada se iniciará a las 18:00 y se desarrollarán actos como la ceremonia del cambio, una eucaristía y una serenata.

El 24 de diciembre se realizará el gran pase. El acto comenzará con el sobrevuelo de la imagen y del monseñor Marcos Pérez, quien bendecirá a la ciudad. Luego, a las 08:30, se oficiará una misa en la Catedral de la Inmaculada y, desde las 10:00, iniciará el recorrido de carros alegóricos, comparsas y grupos familiares inscritos. A las 17:00 se efectuará el traslado de la imagen del Niño Viajero al Santuario Mariano del Carmen de la Asunción, donde se celebrará la eucaristía de cierre.

