Quejas ciudadanas impulsan limpieza y recuperación de parques en Guayaquil

En Urdesa y el centro se atendieron varías áreas. También se realizó recolección de desechos

La reiterada queja ciudadana por el deterioro y la falta de mantenimiento de varios parques de Guayaquil encontró respuesta tras una serie de reportajes publicados por Diario EXPRESO.

Luego de exponer el mal estado de estos espacios públicos y el reclamo constante de los moradores, el Municipio de Guayaquil inició jornadas de limpieza en distintos puntos de la ciudad, como parte de una acción correctiva frente a una problemática que venía acumulando inconformidad vecinal.

Los trabajos realizados por el Municipio de Guayaquil

Una de las intervenciones más visibles se ejecutó en los exteriores del parque Jerusalén, ubicado sobre la avenida Víctor Emilio Estrada, en Urdesa.

En este sector se desarrolló una jornada integral que incluyó barrido, hidrolavado y recolección de desechos, con el objetivo de recuperar un espacio destinado al uso comunitario que había sido señalado por su estado de abandono y acumulación de basura.

Según información municipal, estas labores se complementan con el sistema de recolección nocturna que opera todos los días de la semana en Urdesa.

En esta zona se retiran aproximadamente cuatro toneladas de residuos diarios, mientras que durante la jornada diurna se realizan tareas de barrido en aceras, cunetas y áreas regeneradas de la avenida principal, con el apoyo de personal operativo y carretilleros de la empresa encargada del manejo de desechos no peligrosos.

En esta zona se realiza la constante recolección de desechos sólidos CORTESÍA

Parque España también recibió mantenimiento

De forma paralela, el Municipio también intervino los alrededores del parque España, ubicado en las calles Chile y General Gómez, en el centro de la ciudad.

En este punto se efectuaron trabajos de lavado de adoquines, limpieza de tachos de basura, cambio de fundas y recolección de desperdicios, acciones que permitieron dejar el espacio en condiciones más adecuadas para el tránsito y permanencia de los ciudadanos.

En otros sectores del centro de Guayaquil, como el cuadrante comprendido entre las calles Portete, General Gómez, Chimborazo y Eloy Alfaro, el Municipio informó que se recolecta cerca de una tonelada diaria de desechos sólidos, principalmente en el horario nocturno.

Desde la administración municipal se indicó que estas acciones forman parte de un esquema integral orientado a promover entornos más limpios, seguros y saludables, así como a fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de parques y áreas comunes.

No obstante, especialistas y vecinos han coincidido en que la limpieza debe ir acompañada de mayor control, educación ciudadana y mantenimiento sostenido.

