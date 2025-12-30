Chelsea vs Bournemouth HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO a Moisés Caicedo

El último partido del año en la Premier League, el jugador ecuatoriano buscará quedarse con el triunfo en su estadio

La Premier League no da tregua en el cierre del calendario 2025. Este martes 30 de diciembre, Chelsea del ecuatoriano Moisés Caicedo recibe al Bournemouth en Stamford Bridge por la jornada 19, en un duelo donde ambos equipos necesitan sacudirse los fantasmas de la derrota para despedir el año con una sonrisa.

Lea también: Kevin Rodríguez: Los 5 clubes gigantes que buscan fichar a la 'joya' ecuatoriana

Tras una temporada marcada por la irregularidad, los Blues han cedido terreno en la lucha por los puestos de vanguardia. La derrota de la fecha pasada ante el Aston Villa (2-1), donde no supieron sostener una ventaja inicial, ha encendido las alarmas en Londres.

Para el Chelsea, este partido no es solo por los tres puntos, sino una prueba de carácter para demostrar que pueden solventar sus problemas defensivos.

RELACIONADAS Barcelona SC vs Argentinos Jrs en el debut de Libertadores ante el club de Maradona

Por su parte, el Bournemouth llega tras un duro golpe: una goleada 4-1 sufrida en su visita al Brentford. Aunque los dirigidos por Andoni Iraola han logrado distanciarse de la zona de descenso, la fragilidad mostrada en su última presentación los obliga a replantear su estrategia para no volver a complicarse en la tabla.

Moisés Caicedo también es un aporte goleador en Chelsea. Archivo

Apuestas y sicariato: el año más oscuro del fútbol ecuatoriano en 2025 Leer más

No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estos dos equipos se vieron las caras. El pasado 6 de diciembre, en el Vitality Stadium, protagonizaron un empate 0-0 que dejó un sabor amargo en ambos bandos. Esta vez, el Chelsea espera que la localía sea el factor diferencial para romper el cerrojo de los Cherries.

RELACIONADAS Michael Morales se vestirá de viuda mientras espera con ansias el 2026

Los Blues buscan evitar su segunda derrota consecutiva, algo que pondría bajo presión el proyecto del director técnico Enzo Maresca de cara al mercado de invierno.

Hora y canales por dónde ver Chelsea vs Bournemouth

Este encuentro, por el cierre del año en la Premier League entre Chelsea y Bournemouth se jugará en Stamford Bridge, desde las 14:30 (hora de Ecuador) y será transmitido por las señales de ESPN, Disney+ Premium. El jugador tricolor, Moisés Caicedo, disputa el último duelo del año.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!