Michael Morales se vestirá de viuda mientras espera con ansias el 2026

El peleador ecuatoriano de la UFC se encuentra en el país para pasar las fiestas de Fin de Año, en su ciudad natal Pasaje

El 31 de diciembre de 2024, Michael (c) ya se vistió de viuda, en Pasaje.

Seguro, alegre y con mucho positivismo. Así analiza el año 2025 el peleador ecuatoriano de la Ultimate Fighting Championship (UFC) Michael Morales, quien hizo un alto en su agenda para descansar en Ecuador por las Fiestas de Navidad y Fin de Año, y habló con EXPRESO sobre el balance que deja y la proyección de 2026.

La temporada que está a horas de terminar dejó en manos del ecuatoriano el invicto de seis combates en la máxima categoría de las artes marciales mixtas del que aún es dueño, así como también el haber quedado a una pelea de ser retador al título en el peso welter (170 libras).

“Ha sido una espléndida temporada, pero aún no la mejor de mi carrera. Todavía falta. Esto apenas comienza. Creo que la mejor etapa aún no ha llegado, así que voy paso a paso... vendrán cosas mejores”, precisó el deportista nacido en Pasaje, provincia de El Oro.

En la presente campaña, el artista marcial mixto, conocido también como La Araña, estiró a seis victorias su récord personal, tras dos resultados positivos: la primera ante el brasileño Gilbert Burns, en mayo, y luego frente al estadounidense Sean Brady, el pasado noviembre.

Lo que le permitió ubicarse en el cuarto lugar del ranking y encontrarse a solo un combate de pelear por el título mundial, algo que no provoca ansiedad en el deportista de 26 años.

“No tengo apuro, no hay que precipitar nada ahora; simplemente estar concentrado en lo que viene, trabajar duro y aprovechar la oportunidad que Dios y la vida nos de”, apuntó la Araña.

Tradición e identidad

Al peleador de artes marciales mixtas le gusta pasar en familia las fiestas de Fin de Año, casi siempre en su ciudad natal, Pasaje, donde junto a su mamá, Katty Hurtado, organizan reuniones con sus familiares.

“Gracias a Dios, como todos los años, voy a pasar en familia, en casita, donde voy a tratar de tenerlos juntos a todos”, mencionó Morales, quien el año pasado ya sorprendió disfrazándose de viuda, una tradición de Ecuador.

Precisamente al ser consultado si volvería a vestirse para despedir el año, el deportista respondió tajante: “Por supuesto, ecuatoriano que no lo hace no es ecuatoriano”, enfatizó con una gran sonrisa.

Michael Morales en una de sus últimas apariciones públicas, en Quito, cuando decenas de aficionados lo recibieron y se tomaron fotos con el peleador. Matthew Herrera / Expreso

En Ecuador, la tradición de vestirse de viuda viene acompañada de quemar a un muñeco de madera, cartón o papel, para desterrar las malas energías y recibir de la mejor manera al año que viene; de ahí que Michael no será la excepción.

Según explicó el peleador, en la familia Morales Hurtado, la que decide a qué personaje de la política, farándula o espectáculo van a quemar es Katty. “Mi mamá es la que decide eso; ella es la que manda en la casa, la patrona”, sentenció Michael.

En el cierre de la entrevista, Morales dejó un mensaje para los ecuatorianos: “Decirles que se vienen nuevas victorias, nuevos triunfos, a lo mejor y ese título mundial para Ecuador, si Dios lo permite. Paso a paso vamos a hacer muchas grandes cosas”, precisó despidiéndose con su grito de guerra: “¡Arrecho Ecuador!”.

