¿Quién es Jorge Luis Moncayo, nuevo vocal del IESS tras fallo judicial?

Moncayo llega al IESS por acción judicial, siendo la segunda vez que un vocal ingresa por medio de una acción de protrección

Jorge Luis Moncayo Chica, dirigente sindical ecuatoriano, se ha convertido en el centro de atención tras su designación como vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del IESS. Pertenece a la Organización Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Osuntramsa). Según registros de la Contraloría, nunca ha sido funcionario público, un dato que ha generado polémica en torno a su nombramiento.

Esta es la segunda ocasión en la historia reciente en que un vocal del IESS accede al cargo por la fuerza, tras el caso de Richard Gómez en 2022. El precedente refuerza la controversia sobre la intervención judicial en estas designaciones, cuando en realidad el cargo debería haberse ocupado mediante el proceso electoral establecido por la Ley del IESS.

Perfil financiero y judicial de Jorge Luis Moncayo Chica

Según registros de la Superintendencia de Compañías, Moncayo Chica no aparece como propietario ni accionista de ninguna empresa registrada. Además, sus declaraciones de impuestos (según el SRI) han sido reportadas en cero desde 2019, y en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) posee una deuda en multas que asciende a $163.

En el plano judicial, según el Consejo de la Judicatura, Moncayo Chica fue procesado por una contravención de tránsito de séptima clase, relacionada con no llevar el cinturón de seguridad, de la cual finalmente fue declarado inocente.

Desiganción de Moncayo Chica

El 23 de enero de 2026, una jueza de Portoviejo otorgó una acción de protección a favor de Moncayo, ordenando su posesión inmediata como vocal de los asegurados. El fallo judicial se dio tras la vacancia del cargo desde octubre de 2025, cuando Mercy Maldonado, suplente de Richard Gómez, dejó la vocalía.

La disputa por la representación en el Consejo Directivo del IESS se reavivó tras un fallo en Portoviejo. El Frente Nacional por un Nuevo IESS denunció la imposición de un vocal "sin facultad legal".



Jorge Luis Moncayo lideró la firma del contrato colectivo que benefició a más de 16.000 trabajadores del MSP

Jorge Moncayo estuvo presente y, no solo eso, fue el representante encargado de formalizar el contrato colectivo que se firmó entre el Ministerio de Salud Pública y la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (Osuntramsa). La ceremonia se realizó el miércoles 10 de diciembre de 2025 y benefició a 16.419 trabajadores, consolidando derechos laborales y garantizando estabilidad en sus puestos de trabajo.

Durante el evento, María José Pinto, Vicepresidenta de la República, destacó la importancia de reconocer a quienes sostienen el sistema de salud: “Un sistema de salud no se construye desde un lugar o desde un nombre; se construye con personas que ponen su trabajo, su tiempo y su esfuerzo. Hoy firmamos un contrato que da claridad, que organiza y que nos permite trabajar con más tranquilidad. Y eso es bueno para todos”, señaló.

El contrato colectivo asegura estabilidad laboral durante cinco años en los puestos y unidades operativas de los trabajadores. Además, incluye beneficios como subsidio familiar y por antigüedad, alimentación y prendas de protección según las funciones de cada empleado. Jorge Moncayo recordó que hacía ocho años que no se firmaba un contrato colectivo, y celebró que este acuerdo cumpla con las expectativas del personal, garantizando condiciones laborales claras y seguridad en su lugar de trabajo.

Moncayo ocupará la vocalía solo hasta diciembre

Por otra parte, Moncayo ejercerá la vocalía únicamente hasta diciembre, cuando concluye el período que originalmente correspondía a Richard Gómez. Aunque el fallo judicial resolvió su posesión, lejos de zanjar el debate, dejó al descubierto tensiones de fondo sobre cómo se eligen los cargos clave en el IESS. Esta situación evidencia que la representación de los asegurados sigue siendo un tema pendiente de claridad y transparencia.

Las reformas a la Ley de Seguridad Social aprobadas en 2024 marcaron un antes y un después en estos procesos. Según la normativa, el representante de los asegurados debe ser elegido mediante votación directa, utilizando un padrón electoral construido a partir de la base de datos del IESS. Además, la elección debe ser administrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), garantizando formalidad y legitimidad al procedimiento.

Sin embargo, la acción de protección volvió a abrir un atajo que permitió la designación judicial de Moncayo. La jueza Elizabeth Macías aclaró que su resolución tiene un alcance limitado y no afecta los futuros procesos electorales. Con esto, se mantiene la vigencia de la reforma legal, aunque el caso vuelve a poner en debate la independencia de los mecanismos de representación dentro del IESS.

