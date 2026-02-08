Shakira sufre una caída en pleno concierto y sigue cantando en El Salvador

Shakira sufrió una caída durante su concierto en El Salvador, se levantó de inmediato y continuó el show sin pausas

Shakira durante su presentación en El Salvador, el sábado 7 de febrero 2026.

Shakira vivió un momento inesperado durante el arranque de su residencia de conciertos en El Salvador. La noche del sábado 7 de febrero, en el Estadio Jorge 'Mágico' González, la artista colombiana sufrió una caída en pleno escenario mientras interpretaba Si te vas, uno de los temas más coreados de su repertorio.

El incidente, lejos de empañar el espectáculo, terminó reafirmando su profesionalismo y conexión con el público.

La barranquillera se desplazaba desde el centro del escenario cuando dio un mal paso y resbaló, cayendo sobre su costado derecho. La escena ocurrió ante miles de asistentes y fue captada desde distintos ángulos por los fanáticos, cuyos videos rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La reacción de Shakira tras el resbalón

La respuesta de la cantante fue inmediata. Shakira se levantó por sus propios medios, tomó el micrófono y dijo un tranquilo “Ok”, dejando claro que se encontraba bien. Segundos después, sonrió y lanzó un comentario espontáneo: “¡Qué caída!”, sin interrumpir la canción ni el ritmo del show.

La rapidez del momento fue tal que uno de los músicos que se encontraba cerca no alcanzó a asistirla. El público, lejos de alarmarse, reaccionó con aplausos y ovaciones, celebrando la entereza con la que la artista continuó su presentación.

Qué provocó la caída en el escenario

Las grabaciones difundidas por los asistentes muestran que, instantes antes del resbalón, el tacón del calzado de Shakira se dobló durante su desplazamiento sobre el escenario. A pesar del golpe, la artista mantuvo la calma y siguió adelante con el concierto, demostrando control y experiencia sobre las tablas.

El episodio no generó mayores consecuencias visibles y no afectó el desarrollo del espectáculo, que continuó con normalidad ante un público completamente entregado.

El reencuentro con su “manada centroamericana”

La presentación marcó un momento especial para Shakira. Ese mismo sábado 7 de febrero, la cantante se reencontró con su público centroamericano luego de más de dos décadas sin presentarse en El Salvador.

La artista, que cumplió 49 años el pasado 2 de febrero, eligió este país para iniciar una residencia de cinco conciertos.

Desde el inicio del show, la colombiana expresó su emoción: agradeció a los fanáticos que viajaron desde otros países y describió el encuentro como “el reencuentro de una lobita con su manada centroamericana”.

El estadio vibró con canciones como La fuerte, Girl like me, Las de la intuición, Estoy aquí, Acróstico, Te felicito y La Bicicleta.

Una gira histórica para la música latina

El Salvador será el único país de Centroamérica que recibirá a Shakira en esta etapa del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La gira ya hizo historia al obtener un Récord Guinness como la más exitosa de la música latina, con una recaudación de 421,6 millones de dólares.

En El Salvador, el talento y dominio escénico de Shakira quedó una vez más en evidencia. La caída, lejos de opacar la noche, se convirtió en una muestra más del carisma y la solidez escénica de la colombiana, quien logró transformar un momento imprevisto en una anécdota celebrada por su público.

