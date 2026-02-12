El Cpccs fija fechas para las postulaciones del concurso de fiscal general

Desde el miércoles 18 de febrero hasta el martes 3 de marzo de 2026, los juristas podrán postular para el cargo de fiscal general de la nación.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó el período de postulación para el concurso público de méritos y oposición destinado a la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. La decisión se adoptó durante la sesión ordinaria N.º 6, celebrada el jueves 12 de febrero de 2026.

Fechas y recepción de postulaciones

Los consejeros aprobaron que el período de postulación se desarrolle desde el miércoles 18 de febrero hasta el martes 3 de marzo de 2026. Durante ese lapso, los aspirantes podrán presentar su documentación conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Las postulaciones serán recibidas de manera física en la oficina matriz del Cpccs, ubicada en Quito. También podrán entregarse en las delegaciones provinciales a escala nacional. En el caso de los ecuatorianos domiciliados en el exterior, la documentación podrá presentarse en las embajadas y consulados del Ecuador.

LE PODRÍA INTERESAR: ¿Cuánto dinero perdería Andrés Castillo tras suspensión por insultos en la Asamblea?

CNA acusa desinterés del Gobierno y advierte uso político de la institucionalidad Leer más

El Cpccs determinó que el horario de atención para la recepción de documentos sea de 08:30 a 17:00. No obstante, el último día del plazo se extenderá hasta las 24:00, para facilitar la participación de los postulantes.

Difusión oficial del proceso

Además, la convocatoria será publicada en el sitio web institucional del Cpccs y en las carteleras de sus oficinas. Además, se difundirá el viernes 13 de febrero, a las 20:00, mediante cadena nacional de radio y televisión.

El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, señaló que con esta resolución la institución avanza en el proceso de selección y designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, indicó que el concurso se desarrollará conforme a los principios de transparencia y legalidad.

Los profesionales interesados en participar podrán descargar el ‘Formulario único de postulación’ desde la página web del Cpccs. En el portal también estarán disponibles el formato de declaración juramentada, la hoja de vida, la declaración sobre conflicto de intereses y el consentimiento para el tratamiento de datos personales.

Según informó el organismo, la convocatoria detalla los requisitos, prohibiciones y la documentación obligatoria que deberá adjuntarse. Entre estos constan los certificados académicos y los documentos que acrediten el cumplimiento de obligaciones legales y administrativas, emitidos por las entidades competentes, así como los formatos oficiales para la presentación del expediente.

Requisitos para postular

De acuerdo con el artículo 196 de la Constitución de la República del Ecuador, los postulantes deberán cumplir requisitos mínimos establecidos en la normativa. Entre ellos constan ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos, contar con título de tercer nivel en Derecho y acreditar conocimientos en gestión administrativa.

LE INVITAMOS A LEER: Comando Conjunto establece censura y filtros editoriales para acreditar a la prensa

RELACIONADAS La Corte Constitucional revisará el criterio que permitió el encargo en la Fiscalía

Caso Goleada: ¿Qué criterios utiliza la Fiscalía para determinar el riesgo de fuga? Leer más

Asimismo, deberán haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un período mínimo de diez años. Estos criterios buscan garantizar experiencia y trayectoria en el ámbito jurídico.

Prohibiciones

Entre las prohibiciones expresas se establece que los aspirantes no deben poseer bienes en paraísos fiscales, mantener contratos con el Estado ni registrar obligaciones en mora con instituciones públicas. Estas condiciones apuntan a prevenir conflictos de interés y asegurar transparencia en el proceso.

Tampoco podrán participar quienes se encuentren procesados, llamados a juicio o condenados por delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o terrorismo. La restricción también alcanza a quienes hayan sido vinculados a delitos contra la administración pública, corrupción o crimen organizado.

Refuerzo de seguridad en sedes del Cpccs

Por otra parte, el Cpccs aprobó solicitar al Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía Nacional que refuercen la seguridad en el edificio matriz y en las delegaciones provinciales durante el período de recepción de postulaciones. La moción contó con el voto favorable de Jamín Enríquez, Roberto Gilbert, David Rosero, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni, mientras que Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán se abstuvieron.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!