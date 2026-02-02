El PSE sobre seccionales 2027: “La línea roja en alianzas es con el Gobierno”

El presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, descarta alianzas con ADN y la derecha. Pero abre la posibilidad de juntarse con la Revolución Ciudadana de cara a la seccionales de 2027. Cuestiona la "falsa dicotomía entre correísmo y anticorreísmo" y comenta sobre cómo se preparan en el año preelectoral.

(NO TE PIERDAS: Cambio de domicilio electoral: CNE facilitará el trámite en línea, así funcionará)

Hay dos resultados a tomar en cuenta para los partidos políticos: la presidenciales 2025 y la Consulta Popular. ¿Qué lecciones les dejaron?

Primero que hay una intencionalidad de seguir en una falsa dicotomía correísmo-anticorreísmo. Segundo que, en cierta medida es un hecho consensuado, el construir por parte de las dos fuerzas políticas más importantes ese escenario. Intentan cerrar el espacio a eh terceros. Un tercer elemento es que hubo campañas millonarias de los candidatos finalistas; sorpresas por los procesos legales ahora en contra de una de esas fuerzas, cuando lo que se debía preguntar es también de dónde salió el financiamiento de la otra campaña. El Consejo Nacional Electoral tiene mucha discrecionalidad en sus funciones. Hay un marco institucional adverso a una participación democrática.

RELACIONADAS Centro Democrático se pronuncia sobre posible candidatura de Marcela Aguiñaga en 2027

Este ya es un año preelectoral por la seccionales 2027. ¿Cómo se prepara el Partido Socialista Ecuatoriano?

Hemos eh iniciado en el mes de enero con dos talleres regionales ideológicos. Vamos a sentar una matriz filosófica que nos permita enfrentar con fuerza las próximas elecciones. Dos. Estamos preparando el Congreso de Renovación del partido para el mes de abril. Finalmente estamos levantando ya en territorio postulantes para las candidaturas. Realmente comenzamos en octubre 2025 porque hay que hacerlo con tiempo. Es un proceso intenso; cerca de 800 juntas parroquiales, 221 municipios y las 24 prefecturas.

Elecciones seccionales 2027: los nombres que ya suenan en los partidos políticos Leer más

¿Pero cómo se definirán esas candidaturas? Se cuestiona a los partidos por no tener una democracia interna real.

Hicimos unos requisitos mínimos. Hay una tabla del Consejo Nacional (del partido) que se reunió el 15 de enero en Quito. Definió unos criterios para los candidatos. Son 18 o 19 criterios, entre los que obviamente se encuentra que no tengan problemas con la justicia, con temas de eh corrupción, narcotráfico, violencia intrafamiliar. También el que se hayan vinculado a causas sociales y que no hayan hecho el juego al Gobierno.

El Partido Socialista siempre se fortalece en las territoriales, independientemente de lo que nos pasa en las generales. En los territorios, por tradición tenemos provincias importantes como Imbabura, Chimborazo, Cañar, Azuay y Pichincha.

Dice que se tomará en cuenta no haberle hecho juego al Gobierno. ¿Descartan alianzas con ADN?

El Consejo Nacional del Partido resolvió que la línea roja para las alianzas son los partidos considerados de derecha y el partido de gobierno. Ese es de límite. Sin embargo, al interior del partido hay una tesis muy fuerte de construir un bloque electoral que incluya a partidos del centro de la izquierda intentando tener una tercera alternativa frente a esta polarización.

Después de los resultados de la Consulta Popular, ustedes, Pachakutik y Unión Popular hablaron de la posibilidad de unirse. ¿Se concretará?

Necesariamente. El Partido Socialista es muy dialogante. Nos han invitado a un evento esta semana de partidos políticos, donde entiendo van a estar todos y espero que estén todos, incluido el de gobierno. Es necesario que la gente honesta y que esté dispuesta a hacer un proceso de unidad se junte y tome decisiones. En ese espacio de los partidos yo igual haré la misma propuesta. Es necesaria la unidad. Con Unidad Popular, Pachakutik siempre ha habido una ligazón. Porque estamos más presentes en la lucha de las organizaciones sociales.

Actualmente hay una intención de seguir en una falsa dicotomía entre el correísmo y anticorreísmo Gustavo Valejo Presidente del PSE

Han marcado una línea roja con el Gobierno y partidos de derecha. ¿Cuál es la posición frente a la Revolución Ciudadana?

Lo que hemos decidido es que no es línea roja, con claridad lo digo, Revolución Ciudadana en los territorios. Pensar en una alianza global nacional, mientras no haya ningún elemento que nos permita pensar en eso, no me gustaría pronunciarme. Sin embargo, vamos a priorizar la construcción de este tercer bloque por un lado y en los territorios priorizaremos alianzas que permitan que haya expresión de las fuerzas políticas territoriales.

¿Se han acercado ustedes personajes por fuera del partido que buscan su auspicio?

En el caso de Quito venimos construyendo un espacio desde las seccionales anteriores. Tenemos un bloque en el que hay diálogos a profundidad. Están grupos como Somos Patria de Verónica Silva, el Foro Ciudadano de Augusto Barrera y una fracción de los jóvenes comunistas. Ahí salen algunos nombres; la misma Verónica Silva, Augusto Barrera o Andrés Campaña.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!