Elecciones seccionales 2027: los nombres que ya suenan en los partidos políticos

El tablero político comienza a moverse en el año preelectoral: Guayas parece convertirse en el centro de la disputa

En febrero de 2026 se declarará oficialmente el inicio del proceso electoral para las dignidades seccionales en todo el país. Esto convierte al presente año en un periodo clave, especialmente para la definición de candidaturas.

Uno de los anuncios más recientes que podría generar un movimiento importante en el tablero electoral, al menos en la provincia del Guayas, tiene relación con la intención de la actual prefecta, Marcela Aguiñaga, de buscar la reelección.

Aguiñaga aún no cuenta con un partido político que la auspicie, tras su salida de la Revolución Ciudadana. En ese contexto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, advirtió que “los que van solos se ahogan”, en referencia a una eventual candidatura sin respaldo partidista, tanto en alusión a la prefecta como a su propia aspiración a la reelección.

El alcalde guayaquileño también recordó que mantiene una relación directa con Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, y señaló que, en su momento, se conversará al respecto, pues “el tema partidista es importante”.

Asimismo, afirmó que no entrará en ninguna pugna en relación con la candidatura anunciada por Aguiñaga y su relación con el correísmo.

¿Qué pasa en Quito?

En Quito, el escenario aún se presenta abierto. Esto se explica, en parte, porque en los dos últimos procesos electorales el número de candidatos fue elevado.

De hecho, esa fragmentación permitió que Pabel Muñoz, actual alcalde de la capital, fuera elegido con menos del 25 % de la votación, una situación similar a la ocurrida con Jorge Yunda en las elecciones de 2019.

Muñoz ya ha anticipado su intención de buscar la reelección. Sin embargo, todavía está por definirse si contará con el respaldo del correísmo. Él, junto a Marcela Aguiñaga, Paola Pabón, Leonardo Orlando —prefecto de Manabí— y Juan Cristóbal Lloret —prefecto del Azuay—, enviaron una carta a Rafael Correa en la que cuestionaron el liderazgo de Luisa González.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, buscará la reelección de su cargo en 2027. @PrefGuayas

Jorge Yunda también aparece como otro de los nombres que suenan para una eventual reelección, aunque esa posibilidad aún no ha sido confirmada.

Un punto clave será definir si ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, presentará un candidato propio en Quito. Dentro del oficialismo, otro nombre que se ha mencionado es el del legislador Andrés Castillo.

ADN no sería el único movimiento que podría recurrir a figuras de la Asamblea Nacional para las elecciones seccionales. Al interior del Parlamento también se mencionan posibles candidaturas como la del socialcristiano Otto Vera para la Prefectura de Santa Elena y la de la correísta Viviana Veloz en Santo Domingo. Ninguno de ellos ha confirmado, hasta el momento, esas intenciones.

