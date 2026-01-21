Cambio de domicilio electoral: CNE facilitará el trámite en línea, así funcionará

Todo el trámite puede realizarse desde la página web del organismo electoral. Cambio regirá para las elecciones seccionales

En 2027, los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a las autoridades de los gobiernos locales, como alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. En ese contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) implementó una nueva plataforma digital para realizar el cambio de domicilio electoral a través de su página web.

“El CNE implementa el nuevo Sistema Integrado de Cambios de Domicilio Electoral que simplifica el trámite a escala nacional y en el exterior”, informó la entidad. El domicilio electoral corresponde al lugar donde cada ciudadano está habilitado para votar.

Wilson Hinojosa, coordinador de Procesos Electorales del CNE, explicó que la plataforma cuenta con una interfaz más amigable, lo que facilita el acceso al trámite. Añadió que esta herramienta forma parte de un proceso de optimización constante de los servicios electorales.

El servicio es gratuito, permanente y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, según precisó el organismo electoral. Hinojosa aclaró que quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial aún pueden hacerlo en cualquier delegación provincial del CNE.

El Consejo Nacional Electoral todavía no define la fecha límite para el cierre del registro de cambios de domicilio electoral de cara a los comicios seccionales de 2027.

Este plazo será clave, ya que quienes realicen el trámite después de esa fecha no podrán votar en el nuevo domicilio electoral durante las elecciones seccionales del próximo año. Aunque Hinojosa señaló que el trámite será permanente.

Paso a paso para el trámite en línea

Ingresar a la página web: www.cne.gob.ec Dirigirse a la sección Trámites y servicios Hacer clic en Servicios ciudadanos Seleccionar Cambio de domicilio nacional y exterior Crear una cuenta de usuario Para validar la cuenta será necesario contar con la cédula de identidad, ya que el sistema solicita una fotografía de la persona portando el documento.

Existen tres formas de registrar el nuevo domicilio electoral

La primera consiste en seleccionar la provincia, cantón y parroquia para definir la zona electoral correspondiente. La segunda opción es ubicar la dirección en un mapa interactivo. Finalmente, se puede ingresar el código único de la planilla de energía eléctrica, para que el sistema identifique automáticamente la dirección del domicilio electoral.

#InformaciónOficialCNE 📡



✅ | Habilitamos un sistema que simplifica el trámite de #CambioDomicilioElectoral en Ecuador 🇪🇨 y en el exterior. 🌎



Revisa los detalles aquí. 📰⬇️https://t.co/fMeGkSUznU pic.twitter.com/CRAYjepzvs — cnegobec (@cnegobec) January 20, 2026

Según Hinojosa, una vez seleccionada la nueva dirección, el usuario recibirá un correo electrónico para confirmar el cambio solicitado. El trámite es completamente digital y no requiere la impresión de documentos.

