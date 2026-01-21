Cambio de domicilio electoral: CNE habilita trámite para Ecuador y migrantes

El cambio de domicilio electoral ya se puede realizar en línea y de forma presencial. El CNE activó un sistema permanente

El CNE habilitó un sistema digital para el cambio de domicilio electoral en Ecuador y el exterior.

Mudarse de barrio, ciudad o incluso de país es cada vez más común. Lo que no debería ser complicado es seguir votando cerca de donde uno vive. Con esa premisa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) activó un nuevo sistema que permite actualizar el domicilio electoral de forma sencilla, gratuita y permanente, tanto para quienes residen en Ecuador como para los migrantes.

El organismo electoral informó que el Sistema Integrado de Cambios de Domicilio Electoral ya se encuentra operativo desde este martes 20 de enero de 2026. La herramienta busca centralizar y simplificar un trámite clave para garantizar el ejercicio del derecho al voto en futuros procesos electorales.

¿Qué es el Sistema Integrado de Cambios de Domicilio Electoral?

Se trata de una plataforma digital creada por el CNE para que la ciudadanía pueda actualizar su lugar de votación cuando cambia de residencia. Antes, el proceso podía resultar confuso o fragmentado; ahora, el organismo unificó el trámite en un solo sistema con acceso continuo.

El cambio de domicilio electoral no tiene costo y puede realizarse en cualquier momento, ya que la plataforma funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. La información actualizada permite que el elector sea asignado a un recinto más cercano a su nuevo lugar de residencia.

Atención presencial en delegaciones provinciales

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden hacerlo en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales del país. En estos espacios, personal del CNE brinda apoyo directo para completar el proceso y resolver inquietudes relacionadas con la actualización de datos electorales.

Esta opción está dirigida especialmente a personas que no tienen acceso frecuente a internet o que requieren asistencia adicional para realizar el trámite.

Trámite disponible para migrantes ecuatorianos

El sistema también contempla a los ecuatorianos que viven fuera del país. El cambio de domicilio electoral se puede realizar en las oficinas consulares del Ecuador, lo que permite a los migrantes registrarse en la circunscripción electoral correspondiente a su lugar de residencia en el exterior.

De esta manera, no es necesario viajar a Ecuador para actualizar la información electoral, una medida que facilita la participación política.

¿Cómo hacer el cambio de domicilio electoral en línea?

El CNE habilitó el trámite digital a través de su sitio web institucional, lo que permite realizar todo el proceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para completar el cambio de domicilio electoral en línea, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del CNE: https://www.cne.gob.ec/ Dirigirse a la opción “Trámites y servicios”. Seleccionar “Servicios ciudadanos”. Hacer clic en la pestaña “Cambio de domicilio electoral nacional y exterior”. Iniciar sesión con una cuenta existente o crear una nueva con datos personales y una contraseña. Completar el procedimiento con la sesión iniciada.

Una vez finalizado el proceso, la información queda registrada en el sistema electoral.

¿Por qué es importante actualizar el domicilio electoral?

El CNE recomienda mantener actualizada la información electoral para evitar inconvenientes en futuras elecciones. Un domicilio desactualizado puede asignar al elector a un recinto lejano, dificultar la votación o generar confusión el día del sufragio.

