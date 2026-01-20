Pago CNE: miembros de mesa de 2025 podrán cobrar hasta el 2 de febrero en Ecuador

Los miembros de junta de las Elecciones 2025 pueden cobrar hasta el 2 de febrero de 2026 en bancos autorizados

Miembros de las Juntas Receptoras del Voto durante las Elecciones Generales 2025 tienen plazo para cobrar su compensación.

Los ciudadanos que cumplieron funciones como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) durante las Elecciones Generales de 2025 tienen plazo hasta el domingo 2 de febrero de 2026 para cobrar la compensación económica otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo electoral informó que este plazo aplica tanto para quienes participaron en la primera vuelta de febrero como en la segunda vuelta presidencial de abril de 2025.

¿Dónde se puede cobrar el pago del CNE?

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el CNE, los 287.534 ciudadanos que integraron las mesas electorales pueden acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico o BanEcuador, en cualquier punto del país, para hacer efectivo el cobro.

Además, el organismo habilitó una plataforma digital para consultar si el pago ya está disponible y descargar el certificado correspondiente: Revísala aquí

¿Cuánto reciben los miembros de mesa?

La compensación económica establecida es de 20 dólares por cada jornada electoral. Al haberse realizado dos procesos electorales en 2025, los miembros de junta pueden recibir hasta 40 dólares en total, siempre que hayan participado en ambas jornadas.

Advertencia sobre sanciones

El CNE recordó que la inasistencia injustificada o el abandono de funciones durante la jornada electoral puede derivar en multas y sanciones administrativas. En caso de inconvenientes con el pago o consultas adicionales, los ciudadanos pueden acudir a las delegaciones provinciales del organismo electoral.

